Τραμπ: Ξεκινά η διαδικασία καθαίρεσής του

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εισαγάγει τη Δευτέρα άρθρο για την παραπομπή του Τραμπ. Τι αναφέρει ο βουλευτής των Δημοκρατικών Τεντ Λιού.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσωπων θα εισαγαγουν νόμο τη Δευτέρα ζητώντας την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο βουλευτής Τεντ Λιου.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Λιου, ο οποίος μετείχε ενεργά τον Δεκέμβριο του 2019 στη διαδικασία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του Τραμπ, η οποία τελικά απέτυχε μετά την αντίθετη αποφαση της Γερουσίας, ανέφερε ότι υπάρχουν σήμερα 180 βουλευτες που υποστηρίζουν ένα νέο άρθρο μομφής μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τετάρτη από τους υποστηρικτές του Τραμπ.