Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο εκλογής στην ηγεσία της ΝΔ

Ποιοι τρεις βασικοί του στόχου παραμένουν στην επικαιρότητα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

"Πέντε χρόνια μετά, τρεις λέξεις έγιναν πραγματικότητα και παραμένουν στην επικαιρότητα: Ανανέωση, Διεύρυνση, Μεταρρυθμίσεις!", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επ' ευκαιρία της σημερινής επετείου της εκλογής του στην ηγεσία της ΝΔ.

"Είναι οι πυξίδες της δράσης μας δίπλα στους πολίτες, για όλους τους πολίτες. Με νέες εμπειρίες και νέα ορμή. Προχωρούμε μπροστά!", προσθέτει στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από το πρωτοσέλιδο εφημερίδας την επομένη της εκλογής του, το 2016.