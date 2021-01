Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: φόβοι ότι η Μαφία θα βάλει στο στόχαστρο της τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε ετοιμάζεται να υιοθετήσει νέα, αυστηρότερα μέτρα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε ετοιμάζεται να υιοθετήσει νέα, αυστηρότερα μέτρα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα με τον Τύπο, στην αυριανή συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών με δημάρχους και περιφερειάρχες, αναμένεται να ανακοινωθεί ότι αν στις διάφορες περιφέρειες τα εβδομαδιαία κρούσματα ξεπερνούν τα 250 ανά 100.000 κατοίκους, η περιοχή θα μετατρέπεται, αυτόματα, σε «κόκκινη ζώνη». Οι επιστήμονες της ειδικής επιτροπής που συμβουλεύει την κυβέρνηση θεωρούν το μέτρο αναγκαίο και αποτελεσματικό.

Με την αυστηροποίηση αυτή, περιοχές όπως το Βένετο και η Εμίλια Ρομάνια, με πρωτεύουσα την Μπολόνια, μπορεί να συμπεριληφθούν στις «κόκκινες ζώνες», ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε ήδη την μείωση του δείκτη μετάδοσης Rt από 1,25 στο 1 για την κήρυξη μιας περιφέρειας σε «πορτοκαλί ζώνη» (με απαγόρευση μετάβασης σε άλλες περιοχές και περιορισμό λειτουργίας καφέ και εστιατορίων) και από 1,50 στο 1,25 για την «κόκκινη ζώνη», η οποία επιτρέπει μόνον την λειτουργία καταστημάτων με είδη πρώτης ανάγκης, κουρείων και εμπορικών επιχειρήσεων με παιχνίδια και περιορίζει αυστηρά τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για την πιθανότητα, το ιταλικό οργανωμένο έγκλημα, με τις διάφορες μαφίες του, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει παράνομα, μέρος των παρτίδων εμβολίων που προορίζονται για την χώρα. Tον συναγερμό σήμανε η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, «δεδομένου –όπως τόνισε σε έκθεσή της– του μεγάλου ενδιαφέροντος των πολιτών, αλλά και της περιορισμένης διάθεσης εμβολίων, στην αρχική αυτή φάση».

Τις τελευταίες ημέρες, προς αποφυγή μιας τέτοιας εξέλιξης, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στην Κάτω Ιταλία. Στην δε πόλη της Μόντενα, ανακαλύφθηκε ότι έως τώρα εμβολιάσθηκαν και πολίτες που δεν ανήκαν στις ευπαθείς κατηγορίες και δεν ήταν γιατροί ή νοσηλευτές.

Υπάρχει το ενδεχόμενο, τέλος, να παραταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το καλοκαίρι, με στόχο την άμεση και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από μέρους της κυβέρνησης Κόντε.