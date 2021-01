Κοινωνία

Άλλαξε όψη η Κυψέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Λίφτινγκ» του Δήμου Αθηναίων σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της πόλης, την Κυψέλη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας και απολύμανσης του Δήμου Αθηναίων για το 2021.

Οι Κυριακές Καθαριότητας ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020 και άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο καθαρίζεται η Αθήνα στο σύνολό της. Κάθε Κυριακή, εκτός από την καθημερινή δουλειά των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αθηναίων, ολόκληρες περιοχές Δημοτικών Κοινοτήτων, πλένονται και σαρώνονται από άκρη σε άκρη. Με όλο το διαθέσιμο έμψυχο και τεχνικό δυναμικό στους δρόμους και με νέο εξοπλισμό.

Ο Δήμος Αθηναίων, με επιμονή και μεγαλύτερη ένταση, συνεχίζει στην στρατηγική επιλογή των μεγάλων παρεμβάσεων καθαριότητας και το 2021, για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας περίπου 20 πλυστικά, σάρωθρα και υδροφόρες, ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί να «σαρώνουν» όλα τα πολυσύχναστα σημεία της Κυψέλης. Η μεγάλη επιχείρηση υδροσάρωσης απλώθηκε σε όλη την γειτονιά, με τους ανθρώπους του Δήμου να καθαρίζουν, να πλένουν και να απολυμαίνουν σχολαστικά δρόμους, πεζοδρόμια, βάσεις κάδων απορριμμάτων και άλλα σημεία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την πρώτη μεγάλη επιχείρηση της νέας χρονιάς, δήλωσε: «Οι Κυριακές της καθαριότητας θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και μας έδειξαν το δρόμο. Η πόλη χρειαζόταν πλύσιμο, είχε ανάγκη συνολικές παρεμβάσεις, όχι αποσπασματικές. Έπρεπε να μπούμε σε μία διαφορετική κουλτούρα φροντίδας κάθε γωνιάς της και αυτό κάνουμε. Αυτές οι επιχειρήσεις έγιναν συνήθεια για την πόλη. Έγιναν ένα με την καθημερινότητά της και γι αυτό, όχι μόνο θα συνεχιστούν το 2021 αλλά τις ενισχύουμε και τις διευρύνουμε γιατί μόνο έτσι καθαρίζει η Αθήνα».

Τα σημεία τα οποία «σαρώθηκαν» σήμερα στην Κυψέλη ήταν:

ΥΔΡΟΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Πλατεία Κυψέλης

Τενέδου από Πατησίων έως Μεγίστης

Λέλας Καραγιάννη από Πατησίων έως Μεγίστης

Μεγίστης από Τενέδου έως Κίου

Ίμβρου από Πατησίων έως Αγίας Ζώνης

Επτανήσου από Κύπρου έως Φωκίωνος Νέγρη

Αγίας Ζώνης από Καλλιφρονά έως Ανάφης

Πεζόδρομος Αγίας Ζώνης από Καλλιφρονά έως Φωκίωνος Νέγρη

Σικίνου από Λέλας Καραγιάννη έως Φωκίωνος Νέγρη

Πολυμνίας

Κρόνου

Σύρου

Κυκλάδων από Αγίου Μελετίου έως Σύρου

Σποργίλου

Χαιρώνειας

Βάρβογλη

Καλογερά

Σκύρου από Φωκίωνος Νέγρη έως Κυψέλης

Σκοπέλου από Φωκίωνος Νέγρη έως Κυψέλης

Αγίου Μελετίου από Κυψέλης έως Πατησίων

Σποράδων από Αγίου Μελετίου έως Φωκίωνος

Επτανήσου από Κεφαλληνίας έως Φωκίωνος Νέγρη

Κεφαλληνίας από Κυψέλης έως Πατησίων

Κερκύρας από Βελβενδού έως Λευκάδος

Φωκίωνος Νέγρη από Σκύρου έως Σποράδων

Φωκίωνος Νέγρη από Δροσοπούλου έως Επτανήσου

ΥΔΡΟΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ:

Δροσοπούλου από Ευελπίδων έως Αμοργού

Βελβενδού

Καυκάσου

Κρίσσης

Φαιδριάδων

Κυψέλης

ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ:

Σποράδων, από Σύρου έως Φωκίωνος

Σύρου, από Ζακύνθου έως Σποράδων

Ζακύνθου, από Φωκίωνος έως Σύρου