“Κρεμάστε τον Μάικ Πενς”: το σοκαριστικό σύνθημα των εισβολέων στο Καπιτώλιο (βίντεο)

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο διαδηλωτές φωνάζουν "Κρεμάστε τον Μάικ Πενς", λίγο πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο.