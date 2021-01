Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: ακύρωση η αναβολή θέλουν οι 4 στους 5 Ιάπωνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τόκιο, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η αύξηση των κρουσμάτων.

Ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη, προκύπτουν από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Ιαπωνία, σχετικά με τους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έχει προγραμματισθεί να φιλοξενηθούν το ερχόμενο καλοκαίρι στο Τόκιο.

Περίπου το 80% των ερωτηθέντων, δήλωσαν ότι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση της υφηλίου, θα πρέπει να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν, δεδομένου ότι αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση ρεκόρ, που παρατηρείται στα κρούσματα κορονοϊού, στο σύνολο της χώρας.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από το «Kyodo News» και όπως προέκυψε το 35,3% των ερωτηθέντων θέλει να ακυρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το 44,8%, προτιμά την καθυστέρηση στην διεξαγωγή τους.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρωθυπουργός, Γιοσιχίντε Σούγκα κήρυξε την περασμένη Πέμπτη, κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο και ενδέχεται να επεκτείνει το μέτρο και σε άλλες περιοχές, καθώς η Ιαπωνία επιχειρεί να συγκρατήσει την αύξηση των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Kyodo, περίπου το 79% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι η απόφαση του Σούγκα να κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Τόκιο, ήλθε πολύ αργά, ενώ το 68% εμφανίζεται δυσαρεστημένο με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης στην πανδημία.