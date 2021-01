Αθλητικά

Ο Γιακουμάκης είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία!

Το επίτευγμα του Έλληνα επιθετικού, παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι παίζει σε μια από τις «μικρές» ομάδες του πρωταθλήματος.

Η Φένλο είναι μία από τις «μικρές» ομάδες της Ολλανδίας, όμως εξελίσσεται στην ποδοσφαιρική... Ιθάκη του Γιώργου Γιακουμάκη.

Μετά από 15 αγωνιστικές στο ολλανδικό πρωτάθλημα, ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ με 12 γκολ, καθώς στην εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Βίλεμ, σκόραρε δις και ξεπέρασε τον Ντανίλο της Τβέντε, ο οποίος έμεινε στα 11 τέρματα.