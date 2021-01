Κοινωνία

Ισόβια στους διακινητές 42 κιλών ηρωίνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν έξι άτομα που κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση 42 κιλών ηρωίνης, η συνολική αξία 800.000 ευρώ!

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν έξι άτομα που κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση 42 κιλών ηρωίνης, η συνολική αξία της οποίας προσδιορίστηκε από τις Αρχές σε 800.000 ευρώ. Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κομοτηνής όταν ύστερα από επιχείρηση, το Σεπτέμβριο του 2019, συνέλαβαν στη δυτική Θεσσαλονίκη τέσσερις Βούλγαρους και δύο Αλβανούς, ηλικίας 31 έως 55 ετών.

Η κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ηρωίνη φέρεται να είχε εισαχθεί από την ελληνοτουρκική μεθόριο και εκτιμάται ότι ήταν βουλγαρικής προέλευσης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι προοριζόταν για διακίνηση στην Αθήνα. Στην πλειονότητά τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία, αλλά δεν έπεισαν τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που τους έκριναν ένοχους χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, επιβάλλοντας στον καθένα ποινή ισόβιας κάθειρξης.