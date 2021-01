Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ο οδικός χάρτης έως την προγραμματική συνδιάσκεψη

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και των υπόλοιπων τρεχόντων ζητημάτων. Η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Η σκληρή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση όχι μόνο της πανδημίας αλλά και των υπόλοιπων τρεχόντων ζητημάτων αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για «ολοκληρωτική αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς αποφυγή, χώρα ουραγό, που βρίσκεται στο τέλος της λίστας σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, υγειονομικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, πράγμα που αποδεικνύει ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει ολοκληρωτικά και στρατηγικά σε όλους τους τομείς».

Εξάλλου, το ΠΣ του κόμματος στράφηκε και στη διεθνή πολιτική συγκυρία, από την εισβολή στο Καπιτώλιο μέχρι την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την ΕΕ, σχολιάζοντας έντονα τους κινδύνους για τη δημοκρατία και τα περιστατικά πολιτικού αυταρχισμού.

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι Τραμπ. Ενισχύει όμως την παρουσία ακροδεξιών στην κυβέρνησή του, ενώ χρησιμοποιεί συστηματικά την πανδημία ως ευκαιρία και δικαιολογία για να δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτος και να περιορίσει τις λαϊκές ελευθερίες», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του ΠΣ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά του κόμματος, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων η ανάγκη «συνέχισης της προσπάθειας για την διεύρυνση και μαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που ανακόπηκε λόγω της πανδημίας» και παρουσιάζεται ένας οδικός χάρτης μέχρι και τον Απρίλιο, οπότε προγραμματίζεται η διοργάνωση Ψηφιακής Προγραμματικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Οδικός χάρτης

Εντός Ιανουαρίου συζήτηση στο πολιτικό συμβούλιο για το πρόγραμμα ώστε να εκκινήσουν περιφερειακές επισκέψεις του προέδρου σε πρωτεύουσες νομών για συνάντηση με τους κοινωνικούς φορείς – διαβούλευση και εκδηλώσεις παρουσίασης (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος)

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ολοκλήρωση των νομαρχιακών συνδιασκέψεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος παρά τους περιορισμούς της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν όλα τα τεχνικά μέσα για την ψηφιακή συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες.

Για τη διαδικασία της εκλογής θα στηθούν κάλπες στα γραφεία των ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διευκολυνθούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως τα μέλη κάθε ΝΟ. Για όσους συντρόφους και συντρόφισσες, εξαιτίας της πανδημίας, δεν καταστεί δυνατή η παρουσία τους στις κάλπες, θα προβλέπεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου με όλες τις εγγυήσεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας (ταυτοποίηση, απόρρητο ψήφου κλπ).

Μάρτιος: Συνεδριάσεις τον Οργανώσεων Μελών για συζήτηση του Προγράμματος

Απρίλιος: Διοργάνωση Ψηφιακής Προγραμματικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με τη συμμετοχή όλων των μελών των νέων νομαρχιακών επιτροπών, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της ΚΕΑ (σώμα περίπου 1500 – 2000 ατόμων).