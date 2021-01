Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Τους “γάζωσαν” σε πλατεία γεμάτη με κόσμο

Τα πρώτα στοιχεία για το κίνητρο της επίθεσης και ο απολογισμός της.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο γιος του άνδρα που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην πλατεία του Αγίου Σώστη, στο Νέο Κόσμο.

Ο άνδρας έχει δεχθεί πυρά στο κεφάλι, ενώ τραυματίες από την επίθεση, που έγινε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ τραυματίες είναι και ο αδελφός του, καθώς και μία γυναίκα που εργαζόταν σε καφετέρια στο σημείο.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κίνητρα της επίθεσης ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, για οικονομικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ έχουν συγκεντρωθεί επτά κάλυκες από το σημείο της επίθεσης, καθώς και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτυρών.

Τα θύματα της επίθεσης είναι αλβανικής καταγωγής και το παρελθόν τους βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών.

Την ώρα της επίθεσης η πλατεία ήταν γεμάτη με κόσμο. Οι δράστες που πυροβόλησαν μέσα από διερχόμενο αυτοκίνητο, αναζητούνται, ενώ από τις σφαίρες θρυμματίστηκε η τζαμαρία της καφετέριας.