Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: ποια καταστήματα προτείνουμε να ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον ΓΓ Εμπορίου, η πρόταση έχει κατατεθεί κι αναμένεται το «πράσινο φως» από την επιτροπή των ειδικών. Με ποια μέθοδο θα λειτουργήσουν.

Ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι έχει προταθεί από την επόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, να ανοίξου με τη μέθοδο του click in shop, τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και χρυσοχοΐας.

Όπως είπε ο κ. Σταμπουλίδης, πρόκειται για καταστήματα που παραδοσιακά κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως θα συζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων που μελετά τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι σχετικές ανακοινώσεις αν δοθεί το «πράσινο φως» θα γίνουν από τον κ. Χαρδαλιά στην ενημέρωση της Παρασκευής.

Ο κ. Σταμπουλίδης συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου για να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία, καθώς έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.