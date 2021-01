Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε κέντρο εμβολιασμού μετατρέπεται η Ντίσνεϊλαντ

Το θεματικό πάρκο παραμένει κλειστό τους τελευταίους δέκα μήνες.

Η Ντίσνεϊλαντ, η οποία παραμένει κλειστή από τον Μάρτιο, θα μετατραπεί στο πρώτο μεγάλο κέντρο εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Σε ανακοίνωσή τους αξιωματούχοι της κομητείας αναφέρουν ότι το θεματικό πάρκο θα γίνει το πρώτο Μεγάλο Σημείο Χορήγησης (εμβολίων) στην κομητεία και θα αρχίσει να λειτουργεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

"Το Θεματικό Πάρκο της Ντίσνεϊλαντ, ο μεγαλύτερος εργοδότης στην καρδιά της κομητείας Όραντζ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το πρώτο Μεγάλο Σημείο Χορήγησης (εμβολίων) στην κομητεία αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο έργο στην διαδικαδία διανομής των εμβολίων μας", δήλωσε ο εκτελών χρέη προέδρου και προϊστάμενος της κομητείας Όραντζ, Άντριου Ντο.

Η κομητεία θα ανακοινώσει και άλλους ανάλογους χώρους όταν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες.