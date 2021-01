Τεχνολογία - Επιστήμη

Το πολύ στοματικό σεξ αυξάνει τον κίνδυνο για HPV και καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνδέθηκε η ποικιλία των συντρόφων αλλά και η χρόνια στοματική επαφή με την εμφάνιση του HPV και του καρκίνου.

Η μεγαλύτερη συχνότητα του στοματικού σεξ αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και στη συνέχεια εμφάνισης καρκίνου στο στόμα ή στο φάρυγγα, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Βιρτζίνια Ντρέικ του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Cancer" της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, μελέτησαν στοιχεία για 163 άτομα με στοματοφαρυγγικό καρκίνο σχετιζόμενο με τον ιό HPV και άλλους 345 ανθρώπους χωρίς τέτοια πάθηση.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν περισσότερους από δέκα συντρόφους με τους οποίους είχαν κάνει στοματικό σεξ, είχαν τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν καρκίνο στο στόμα ή στο φάρυγγα εξαιτίας μόλυνσης από τον HPV. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος για όσους είχαν ξεκινήσει το στοματικό σεξ σε πιο νεαρή ηλικία (ιδίως με αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας άτομα), όσους έκαναν συχνότερα στοματικό σεξ αλλάζοντας συντρόφους σε σύντομο χρονικό διάστημα και όσους είχαν σεξουαλικές επαφές εκτός του γάμου τους.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι το στοματικό σεξ αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για στοματοφαρυγγικό καρκίνο λόγω HPV και η νέα έρευνα το επιβεβαιώνει.