Καβάλα: ανατροπή από μαρτυρία για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του 40χρονου δημοτικού υπαλλήλου Κώστα Δασκάλου ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 24 Νοεμβρίου από την Καβάλα και το πτώμα του εντοπίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου σε ένα πηγάδι στην περιοχή του Περιγιαλίου.

Ο θάνατός του αποδόθηκε αρχικά σε ατύχημα, όμως μια νέα μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα που δημοσιεύει η Espresso, φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς κάνει λόγο για δολοφονία. Ο ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροτομή υπολογίζει ότι ο θάνατος επήλθε περίπου έναν μήνα πριν βρεθεί το πτώμα, κάτι που συμπίπτει με τον χρόνο εξαφάνισης του 40χρονου, και τον είχε αποδώσει σε πνιγμό, καθώς δεν εντόπισε προθανάτιες κακώσεις ούτε ίχνη πάλης. Έτσι, απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αν και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η εφημερίδα δημοσιεύει τη μαρτυρία ενός άνδρα που μένει ακριβώς απέναντι από το επίμαχο πηγάδι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Κώστας Δασκάλου και ανατρέπει την εκτίμηση του ιατροδικαστή υποστηρίζοντας ότι ο δημοτικός υπάλληλος δολοφονήθηκε.

«Ξέρεις ότι τον φάγανε για 600 ευρώ;» είναι η πρώτη αποκαλυπτική φράση του! Ο μάρτυρας συνεχίζει τη διήγησή του περιγράφοντας πώς είδε πρώτη φορά τον Κώστα Δασκάλου, τον οποίο δεν γνώριζε: «Φορούσε ένα γιλέκο του δήμου και κοιμόταν απέναντι από το σπίτι μου, στις 4.30 το πρωί. Ο πατέρας του είπε ότι έφυγε από το σπίτι στις 6.40… Αυτό δεν ισχύει, τη βραδιά εδώ την έβγαλε. Στις 10.30 το πρωί τού έκανα καφέ, τον σκουντάω, δεν απαντάει. Πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα και ήρθαν δύο μηχανές της ΔΙΑΣ και μετά από 40 λεπτά το ΕΚΑΒ. Μου λένε “φύγε γιατί δεν φοράς μάσκα”. Πήγα απέναντι στο σπίτι μου και έκοβα ξύλα. Επειτα από περίπου τρία τέταρτα φεύγουν η ΔΙΑΣ και το ασθενοφόρο και αφήνουν τον Κώστα να φύγει…» περιγράφει.

Ωστόσο, έπειτα από δύο ημέρες είδε τον 40χρονο να κοιμάται σε ένα παγκάκι, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σπίτι του. «Τον σκουντάω να ξυπνήσει, τίποτα… Του πήγα να φάει λίγο φαγητό. Ο Κώστας για πέντε ημέρες κοιμόταν στον δρόμο. Εγώ στο πηγάδι πήγα και βούτηξα, τον Κώστα τον φάγανε. Του έβαλαν πέτρες στα πόδια, το σχοινί ακόμη μέσα είναι, που τον δέσανε! Άκουσα τον Κώστα να μιλάει στο τηλέφωνο στον δρόμο και να λέει: “Να δουλέψω μέσα να πληρωθώ και θα σου τα φέρω τα λεφτά. Για 600 ευρώ θα με σκοτώσετε;”»

Ο μάρτυρας περιγράφει ότι στις 4.30 τα ξημερώματα της ημέρας που υπολογίζεται ότι έγινε το φονικό ήταν έξω από το σπίτι του και έπινε καφέ. «Είδα ένα τζιπάκι να περνάει από εδώ και να σταματάει σε αυτό το σημείο. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι έρευνες έλεγα στους αστυνομικούς “ψάξτε στα πηγάδια”. Το παιδί το φάγανε τζάμπα και το φάγανε οι παρέες, αυτές τα κάνουν όλα….» δηλώνει.

Το ξέσπασμα του πατέρα

Ο πατέρας του άτυχου δημοτικού υπαλλήλου Γιώργος Δασκάλου ξεσπά στην «Espresso» κατηγορώντας την Αστυνομία επειδή άφησε τον Κώστα να φύγει όταν βρέθηκε ημιλιπόθυμος λίγα μέτρα από το σκοτεινό πηγάδι που έμελλε να γίνει ο τάφος του. «Θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες από τις Αρχές, διότι ξεκίνησαν αργά οι έρευνες για να τον βρουν. Οταν τον είδα λιπόθυμο, την ημέρα που εξαφανίστηκε, μου είπε “πάω στο σπίτι του παππού”, που είναι λίγα μέτρα πιο κάτω. Εφυγα για να πάω να βγάλω χρήματα μήπως κάτι χρειαστεί, τον άφησα μαζί με την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και, όταν επέστρεψα, δεν ήταν κανείς εκεί. Ηταν λιπόθυμος από ναρκωτικά, έπρεπε να τον πάρουν και να μην τον αφήσουν να φύγει μόνος του. Θεωρώ ότι κάποιος τον σκότωσε ή αυτοκτόνησε. Αυτό λέει το ένστικτό μου…» λέει.

Η μητέρα του Κώστα, Μαρία, επισημαίνει ότι η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. «Το νέο που μας είπε η Ασφάλεια είναι ότι, μετά την άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η έρευνα συνεχίζεται. Μάλλον κάτι θα άκουσαν από αυτούς που μίλησε ο Κώστας πριν εξαφανιστεί… Μια φίλη μου που τον είδε στο λεωφορείο μού είπε ότι τον άκουσε να λέει ότι έχει πρόβλημα με κάποιον από τη δουλειά. Σε μας, όμως, δεν είπε τίποτα… Αυτό που ξέραμε ήταν ότι δεν είχε λεφτά και περίμενε να πληρωθεί από τη δουλειά του. Τον έφαγε ότι ήταν το καλύτερο παιδί, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν» αναφέρει.

«Το ξέραμε ότι ο Κώστας ήταν χρήστης... Του βρήκαν στις τσέπες σύριγγες. Εγώ το φοβόμουνα ότι ο Κώστας δεν θα έχει καλό τέλος. Ημουν στην ομάδα υποστήριξης των γονιών στο ΚΕΘΕΑ. Ολοι οι γονείς στο βάθος του μυαλού τους την έχουν αυτήν την κατάληξη. Χθες το βράδυ τον είδα στον ύπνο μου. Τρεις φορές τον είδα. Πριν τον βρουν, τον είδα φρεσκοξυρισμένο, λουσμένο και είπε “ήμουν στη φιλενάδα μου”. Οταν ξύπνησα, ήθελα να πάρω τηλέφωνο να πω ότι ο Κώστας επέστρεψε, αλλά δυστυχώς ήταν απλά ένα όνειρο…» λέει βουρκωμένη.

Από την πλευρά της η αδελφή του Κώστα, Χαρά Δασκάλου, δηλώνει: «Αυτό που περιμένω από την Αστυνομία είναι να ερευνήσει αν όντως ήταν ατύχημα ή τον σκότωσαν, όπως είπε ο μάρτυρας. Είμαι πολύ μπερδεμένη, διότι καθένας λέει αντίθετα πράγματα. Το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε κάτι κακό στον Κώστα με αυτούς που έκανε παρέα...».

Πηγή πληροφοριών: Espresso