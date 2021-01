Πολιτισμός

Βραβείο “Μαρκίδες Πούλιου 2020” σε υγειονομικούς που μάχονται τον κορονοϊό

Σε έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή, που όχι μόνο μάχονται με τον covid-19, αλλά νόσησαν και οι ίδιοι, θα απονεμηθεί το Δημοσιογραφικό Βραβείο.

Σε έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή, που όχι μόνο έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον covid-19 υπέρ των ασθενών τους, αλλά νόσησαν και οι ίδιοι εκτελώντας το καθήκον τους, θα απονεμηθεί, συμβολικά, το Δημοσιογραφικό Βραβείο «Μαρκίδες Πούλιου», μετά από απόφαση της Ένωσης Συντακτών Μακεδονία-Θράκης και του Μορφωτικού Ιδρύματος.

Στο πρόσωπο του Γαβριήλ Ταχτατζόγλου, αναπληρωτή προϊσταμένου νοσηλευτών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», και του Σίμου Μεταλλίδη, αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας στο ΑΧΕΠΑ, που θα παραλάβουν το Βραβείο «Μαρκίδες Πούλιου 2020», ο δημοσιογραφικός κόσμος της Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού της χώρας που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει διαδικτυακά αύριο, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα.