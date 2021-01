Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί τον Μάρτιο (βίντεο)

Απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα για την πανδημία και τους εμβολιασμούς, τα εθνικά θέματα και την οικονομία έδωσε ο Πρωθυπουργός.

Για την πανδημία, τα εθνικά θέματα και την οικονομία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Για την προμήθεια των εμβολίων ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι «η Ελλάδα έχει προαγοράσει 25 εκ. δόσεις εμβολίων, που επαρκούν για τον εμβολιασμό 15 εκ. πολιτών, δηλαδή του διπλάσιου αριθμού από αυτόν που θα εμβολιαστεί. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει ότι το κάναμε αυτό για λόγους δοσοληψιών. Υπάρχει τώρα μια περιορισμένη επάρκεια εμβολίων, όμως από τον Απρίλιο θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των δόσεων που θα έχουμε στην Ελλάδα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι «στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα έχουμε στην Ελλάδα 4 εκ. δόσεις, ενώ θα μπορούμε να έχουμε εμβολιάσει 2 εκ. συμπολίτες μας, με προτεραιότητα στους πολίτες που κινδυνεύουν περισσότερο να εισαχθούν σε νοσοκομεία και έτσι ανακουφίζουμε το Σύστημα Υγείας»

«Από τον Φεβρουάριο, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, θα ετοιμαστούν 4 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, όπου θα γίνονται 20.000 εμβολιασμοί την ημέρα και θα αυξηθεί ο ρυθμός εμβολιασμού του πληθυσμού», είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός.

Απαντώντας στην κριτική για την διαφορά ανάμεσα στα δύο lockdown και τους αυξημένους θανάτους το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι «δεν αψηφήσαμε το ενδεχόμενο δεύτερου κύματος της πανδημίας, για αυτό το καλοκαίρι εξοπλίσαμε το ΕΣΥ με προσωπικό και κλίνες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «σε όλη την Ευρώπη το δεύτερο κύμα ήταν πιο βίαιο, θρηνήσαμε και στην χώρα μας αρκετούς νεκρούς. Είναι άχαρη αυτή η σύγκριση, αλλά η Ελλάδα τα έχει καταφέρει αρκετά καλύτερα από άλλες χώρες». Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τις τελευταίες εβδομάδες πάμε καλύτερα, αυτό μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι έχουμε αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα. Αυτά τα δεδομένα θα έχουν στην διάθεση τους οι ειδικοί για να μας πουν πως θα προχωρήσουμε στο άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας».

Για την Θεσσαλονίκη

Απαντώντας στην κριτική για την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «ουδέποτε από την Επιτροπή των Ειδικών μας προτάθηκε η επιβολή αυστηρού lockdown στην Θεσσαλονίκη για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου. Υπήρχαν πράγματι επιμέρους απόψεις στον δημόσιο διάλογο από ορισμένους ειδικούς και εγώ εκ των υστέρων αναγνώρισα στην Βουλή ότι αν είχαμε άλλα στοιχεία νωρίτερα θα είχαμε κλείσει την Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά τα δεδομένα έδειχναν άλλα εκείνη την περίοδο για την έξαρση των κρουσμάτων».

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «κάναμε ότι ήταν δυνατόν και ευχαριστούμε και το προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να αποφευχθούν όλοι οι θάνατοι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα τσακωνόμαστε και υπονομεύουμε την εθνική προσπάθεια και τις επιδόσεις της χώρας».

Για το Μάτι και τον Αλέξη Τσίπρα

Για την σύγκριση που γίνεται με τους θανάτους από την φωτιά στο Μάτι και την πανδημία αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός τόνισε «εύχομαι να μην το έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Ειλικρινά, μπορούμε να συγκρίνουμε μια πανδημία που έχουν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη με μια φυσική καταστροφή όπως στο Μάτι; Εμείς στην περίπτωση εκείνη ασκήσαμε έντονη κριτική κυρίως για την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας»

Και συνέχισε: «Ακούω διάφορα στον δημόσιο διάλογο. Λέει ο κ. Τσίπρας να πάρουμε τις πατέντες και να παράγουμε το εμβόλιο στην Ελλάδα. Μα δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει παραγωγικό δυναμικό στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι απογοήτευση».

Στην συνέχεια απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και κοινής αποδοχής υπ. Υγείας, ο Πρωθυπουργός απάντησε «γιατί να συζητήσουμε με την ΠτΔ και κλειστές τις πόρτες, όταν μπορούμε να συζητήσουμε, την Παρασκευή στην Βουλή, ενώπιον του ελληνικού λαού».

Για το «υγειονομικό διαβατήριο» και την θερινή σεζόν

«Χώρες και εταιρείες μπορεί να ζητούν ένα αποδεικτικό εμβολιασμού», είπε ο Πρωθυπουργός, για την πρόταση του περί θέσπισης «υγειονομικού διαβατηρίου» για τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών, λέγοντας ότι μαζί με τον αυξημένο αριθμό των τεστ που γίνονται και τον εμβολιασμό που θα έχει προχωρήσει, είναι πιο αισιόδοξος και αρκετά σίγουρος, ότι η καλοκαιρινή τουριστική σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη του 2020, στην οποία η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλύτερα από ανταγωνιστές της.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά είδη ανοσίας και ότι προτεραιότητα για την χώρα είναι να θωρακιστούν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι και όσοι κινδυνεύουν περισσότερο. Σε ότι αφορά τις αναφορές για αγορές εμβολίων ξεχωριστά από κάθε Κράτος, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι επιτυχία της ΕΕ ότι αγόρασε κεντρικά τα εμβόλια από τις εταιρείες και τα διένειμε αναλογικά, σημειώνοντας ότι «δεν θα ήθελα να σκεφθώ τι θα γινόταν σε άλλη περίπτωση» και τονίζοντας ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάσει την ευρωπαϊκή συφωνία για τους εμβολιασμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι η ΕΕ έχει διαθέσει όσα χρήματα χρειάζεται για την αγορά εμβολίων, αναφέροντας τις ιδιαίτερότητες που υπάρχουν μεταξύ των σκευασμάτων των εταιρειών, όπως πχ. οι συνθήκες φύλαξης τους. Όπως σημείωσε, η διαδικασία του εμβολιασμού είναι η πιο σύνθετη άσκηση που έκανε ποτέ το Ελληνικό Δημόσιο, τονίζοντας ότι θα πρέπει όλοι να πειστούν να κάνουν το εμβόλιο, λέγοντας ότι το έκανε και ο ίδιος και υπογραμμίζοντας ότι «τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και είναι το μόνο μέσο για να πάρουμε την ζωή μας πίσω».

Σε ότι αφορά τις «ουρές» από αξιωματούχους που έσπευσαν να κάνουν το εμβόλιο, απάντησε ότι υπήρχαν κάποιοι κρατικοί αξιωματούχοι που έπρεπε να εμβολιαστούν με προτεραιότητα, αλλά «αυτό σταμάτησε εκεί και όλοι θα εμβολιαστούν με την σειρά τους».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήταν μεγάλο άλμα και επιτυχία της ΕΕ ότι συμφώνησε στους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση των οικονομιών των κρατών μελών της Ένωσης, λέγοντας ότι η χώρα μας έχει καταθέσει ένα πολύ καλό σχέδιο για την αξιοποίηση των χρημάτων, αναφέροντας ενδεικτικά ότι προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ» θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου.

«Το Κράτος ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Πιστεύω όλοι αναγνωρίζουν ότι το Κράτος είναι δίπλα τους με διάρκεια και δεν δώσαμε όλα τα λεφτά αρχικώς όπως ζητούσαν κάποιοι. Έχουμε δώσει πολλά χρήματα για να στηρίξουμε την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Θα την συνεχίσουμε όσο χρειαστεί», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι εν καιρώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να είναι και για τους πρώτους κύκλους του μέτρου μη επιστρεπτέο το 50% του ποσού.

«Αν δείτε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, ευτυχώς δεν έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις ούτε υπήρξαν πολλές απολύσεις», αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που είμαστε τα Χριστούγεννα, έστω και με το click away ή στα καταστήματα με ρούχα και υποδήματα να μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν με ραντεβού στα μαγαζιά. Το click away δούλεψε τις Εορτές, όχι τόσο πολύ για τα καταστήματα με ρούχα και παπούτσια. Τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και θέλω οι ειδικοί να έχουν όλα τα στοιχεία για να μας πουν την Παρασκευή τι μέλλει γενέσθαι».

«Με δική μου πρωτοβουλία έκλεισα την οικονομική δραστηριότητα τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιανουαρίου για να αντιμετωπίσουμε την χαλαρότητα των Εορτών και όπως όλα έδειξαν δεν αποτυπώνεται στα κρούσματα κάτι τέτοιο, διότι στην μεγάλη πλειονότητα τους οι πολίτες πειθαρχούν και τηρούν τα μέτρα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Σε ότι αφορά την στάση της Εκκλησίας τα Θεοφάνια, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεση του, είπε όμως ότι η διαφωνία ήταν περιορισμένη και μετά από εκείνη την ημέρα η Εκκλησία πειθαρχεί στα μέτρα.

Για τους δανειολήπτες

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει το πρόγραμμα «Γέφυρα» για την ενίσχυση των συνεπών δανειοληπτών και ότι έχει προβλεφθεί μεγάλο πεδίο αναστολής πληρωμής των οφειλών των εταιριών, ενώ επεσήμανε ότι στόχος είναι να «ξεκολλήσει» το εμπόριο». Για ακόμη μια φορά τόνισε την ανάγκη επίδειξης ατομικής υπευθυνότητας για την τήρηση των μέτρων, λέγοντας ότι «συχνά λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για ορισμένους λίγους που δεν συμμορφώνονται, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα για τους παραβάτες». Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους ανθρώπους των Τεχνών και του Πολιτισμού, λέγοντας ότι γνωρίζει πως περνούν δύσκολες ώρες και ότι η Πολιτεία στέκεται αρωγός του, ενώ σε ότι αφορά τα νέα κονδύλια για τον κρατική διαφήμιση αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού τόνισε ότι θα υπάρξει δίκαιος διαμοιρασμός τους.

Για την Τουρκία και τις διερευνητικές επαφές

Αναφερόμενος στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για άτυπες συζητήσεις, τονίζοντας ότι μοναδικό αντικείμενο τους είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο, όπως προσφάτως έγινε στο Ιόνιο, αναφέροντας ότι «η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 12 μήνες με αρκετές επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, όπως η οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και τις εκ δυσμών όμορες χώρες για επέκταση των χωρικών υδάτων, σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις για κοινή στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και συμφωνίες και επαφές με ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις». Όπως είπε, σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η φύλαξη των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, που έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των προσφυγικών ροών».

Σε ότι αφορά την ατζέντα των συζητήσεων με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης είπε «έχω την διάθεση να βρούμε ένα μοντέλο μακροπρόθεσμης επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία», λέγοντας ότι θέματα που αποτελούν κόκκινες γραμμές για την Ελλάδα δεν πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι, όπως δεν έχουν τεθεί από καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Υπάρχουν στο τραπέζι οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία και η απειλή της ΕΕ για αυστηρότερα μέτρα, για αυτό η Τουρκία πρέπει να αναζητήσει μακροπρόθεσμες λύσεις».

Για την Novartis

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση Novartis ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «η θέση μας από την πρώτη στιγμή ήταν καθαρή. Από το 2018 έλεγα ότι είναι σκάνδαλο και πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει αποζημίωση από την Novartis. Υπήρχε σκάνδαλο με χρηματισμούς γιατρών και υπερσυνταγογράφηση. Υπήρχε και ένα δεύτερο σκάνδαλο, με στοχοποίηση δέκα πολιτικών προσώπων από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ερευνά η Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Πολύ σπάνια από εξεταστικές επιτροπές στην Βουλή μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Από αυτήν μάθαμε και για αυτό οδηγείται η υπόθεση στην Δικαιοσύνη».

Για τις πρόωρες εκλογές και την ΝΔ

Αναφορικά με την παρουσία του επί 5 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το τρίπτυχο των δεσμεύσεων του για «ανανέωση, διεύρυνση και μεταρρυθμίσεις» υλοποιείται πλήρως, τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι σήμερα η κυρίαρχη δύναμη στον κεντρώο χώρο, λέγοντας ακόμη ότι αποφεύγει τις ακρότητες. Συμπλήρωσε ότι «πολλοί αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και εκφράζονται σήμερα από την Νέα Δημοκρατία».

Σε ότι έχει να κάνει με τον ανασχηματισμό και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 2021 δεν θα είναι εκλογική χρονιά και ότι στόχος του είναι η εξάντληση της τετραετίας από την Κυβέρνηση. Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση απολαμβάνει μια ευρεία και συμπαγή στήριξη από την συμπολίτευση στην Βουλή και ότι οι πολίτες βλέπουν την σοβαρή αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων.

«Η Ελλάδα θα είναι στις χώρες που θα βγουν κερδισμένες μετά από την πανδημία. Δεν θα βγουν όλες οι χώρες κερδισμένες. Δεν χάσαμε χρόνο. Προετοιμάζουμε διαρκώς το έδαφος και ψηφίζουμε μέτρα για την επόμενη ημέρα και την επιστροφή στην ανάκαμψη», τόνισε ο Πρωθυπουργός, στην κατακλείδα της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1.