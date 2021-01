Κοινωνία

Προ των πυλών η κακοκαιρία “Λέανδρος”

Έρχεται ο «Λέανδρος». Πόσο θα διαρκέσει, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα.

Μία ψυχρή «εισβολή» στη χώρα μας, με ιδιαίτερα χαμηλές κατά τόπους θερμοκρασίες, ξεκινά από απόψε το βράδυ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Αυτή η ψυχρή εισβολή, που θα συνοδευτεί από χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, θα προκαλέσει την κακοκαιρία «Λέανδρος» από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Οι θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια θα πέσουν σε αρνητικές τιμές ακόμη και στα πεδινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο θα σημειωθεί ολικός παγετός από το Σάββατο 16 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Χιονοπτώσεις αναμένονται από τον «Λέανδρο» ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά της λοιπής ηπειρωτικής χώρας από το βράδυ της Πέμπτης. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των διαστημάτων χιονόπτωσης θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης του καιρού, το ισχυρό ψύχος, ιδιαίτερα τις νύχτες, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα.