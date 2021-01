Κόσμος

Επιστρέφει στη Ρωσία ο Ναβάλνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ίδιου του Ρώσου –σφοδρού επικριτή του Πούτιν.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στην Ρωσία την Κυριακή 17 Ιανουαρίου από την Γερμανία όπου ανέρρωσε όταν μεταφέρθηκε δηλητηριασμένος σε νοσοκομείο του Βερολίνου από το Oμσκ της Σιβηρίας.

Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου και πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μεταφέρθηκε στην Γερμανία τον Αύγουστο, αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια εσωτερικής πτήσης έπειτα από απόπειρα δολοφονίας του με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok.

Η ρωσική ηγεσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλώνει στο Instagram ότι έχει αναρρώσει σχεδόν πλήρως και ότι είναι καιρός να επιστρέψει στην Ρωσία, παρά τις απειλές φυλάκισης που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.

«Επέζησα. Και τώρα, ο Πούτιν, που έδωσε την διαταγή για την δολοφονία μου...λέει στους υποτακτικούς του να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην επιστρέψω», δηλώνει σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram διευρκινίζοντας ότι έχει αεροπορικό εισιτήριο για τις 17 Ιανουαρίου.