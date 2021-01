Οικονομία

Πέθανε ο Δημήτρης Μακρυβέλιος

Συνέδεσε το όνομα του με τη δράση απέναντι στη μάστιγα της οικονομίας, το λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών.

Έφυγε χθες Τρίτη 12 Ιανουαρίου, από τη ζωή ο Δημήτρης Μακρυβέλιος, επί σειρά ετών εκπρόσωπος του κλάδου των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.

Ο Δημήτρης Μακρυβέλιος διετέλεσε στη δεκαετία του 2000 πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας και της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, ενώ μέχρι πρότινος ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Στη διάρκεια της θητείας του από τα όργανα εκπροσώπησης του κλάδου των βενζινοπωλών ο Μακρυβέλιος υπερασπίστηκε με επιμονή τα συμφέροντα των επιχειρήσεων εμπορίας και διάθεσης υγρών καυσίμων, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η δράση απέναντι στη μάστιγα του κλάδου και της οικονομίας, το λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών. Μέσα από αρθρογραφία, ομιλίες και δημόσιες παρεμβάσεις του δεν δίσταζε να καταγγείλει τους τρόπους και τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής και της παράνομης διακίνησης αλλά και νοθείας των καυσίμων.

Ο τέως πρόεδρος των βενζινοπωλών συμμετείχε κατά τη διάρκειας της θητείας του ως εκπρόσωπος του κλάδου, σε διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μεταφορών για νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούσαν τον ανταγωνισμό, την οργάνωση του κλάδου των πετρελαιοειδών αλλά και της φορολογίας των καυσίμων.

Ο Δημήτρης Μακρυβέλιος ήταν εκείνος που διεκδίκησε τη θεσμοθέτηση του πλαισίου για την απευθείας πρόσβαση των πρατηριούχων στα διυλιστήρια, μεταρρύθμιση η οποία έδωσε διαπραγματευτική ισχύ στους βενζινοπώλες έναντι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Γεννήθηκε στην Αμαλιάπολη της Μαγνησίας και σπούδασε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας στη Σχολή Μηχανικών.