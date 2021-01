Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε “ρυθμούς”... lockdown η Ευρώπη

Ποιες χώρες ανακοίνωσαν αυστηρότερα και μεγαλύτερης διάρκειας lockdown.

Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη ανακοίνωσαν σήμερα αυστηρότερα και μεγαλύτερης διάρκεια lockdowns εν μέσω φόβων για το παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που θεωρείται πιο μεταδοτικό και ταυτοποιήθηκε αρχικά στη Βρετανία, με τους εμβολιασμούς να μην αναμένεται να προσφέρουν και μεγάλη βοήθεια για ακόμα δύο με τρεις μήνες.

Η Ιταλία θα παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την COVID-19 έως τα τέλη Απριλίου, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα καθώς τα κρούσματα στη χώρα δεν φαίνεται προς το παρόν να μειώνονται.

Η Γερμανία είναι πιθανόν να παρατείνει τους περιορισμούς της COVID-19 έως τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των επαφών προκειμένου να αποφευχθεί το πιο μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στη Βρετανία.

Το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε αυστηρότερους ελέγχους εισόδου, ζητώντας από τους πολίτες που φθάνουν από χώρες με πολλά κρούσματα ή όπου κυκλοφορεί το πιο μεταδοτικό στέλεχος του ιού, να υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού.

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνάντηση με βουλευτές ότι οι επόμενες 8 με 10 εβδομάδες θα είναι πολύ δύσκολες εάν το παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, που θεωρείται πιο μεταδοτικό, εξαπλωθεί στη Γερμανία, σύμφωνα με συμμετέχοντα στη συνάντηση.

Ο Σπαν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ότι θα χρειαστούν ακόμα δύο με τρεις μήνες πριν αρχίσει να αποδίδει πραγματικά η εμβολιαστική εκστρατεία.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε αργά χθες ότι θα παρατείνει τα μέτρα του lockdown, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των σχολείων και των καταστημάτων, κατά τουλάχιστον τρεις εβδομάδες έως τις 9 Φεβρουαρίου.

«Αυτή η απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά είναι μια απίστευτη απογοήτευση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η απειλή που θέτει η παραλλαγή του ιού είναι «πολύ, πολύ ανησυχητική». Δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, αλλά διατηρεί επιφυλάξεις και ζήτησε τη συμβουλή ανεξάρτητων ειδικών πριν λάβει αποφάσεις για τόσο σοβαρούς περιορισμούς.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με υψηλόβαθμους υπουργούς για να συζητηθούν πιθανά νέα μέτρα. Η πανεθνική απαγόρευση κυκλοφορίας μπορεί να τίθεται σε ισχύ νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα αντί τις 8 το βράδυ, όπως έχει γίνει ήδη σε κάποια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχει ανάγκη να κλείσουν σχολεία, αλλά χρειάζονται νέοι περιορισμοί λόγω του παραλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε αρχικά στη Βρετανία, δήλωσε ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι, εάν τα εμβόλια είναι περισσότερο αποδεκτά, η κρίση μπορεί να τελειώσει έως τον Σεπτέμβριο.

Στην Ελβετία, αξιωματούχοι στη Βέρνη ματαίωσαν τον αγώνα κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Lauberhorn, λόγω φόβων ότι το παραλλαγμένο στέλεχος του ιού --που εισήλθε στη χώρα από έναν Βρετανό τουρίστα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές-- εξαπλώνεται τώρα με ταχείς ρυθμούς μεταξύ του τοπικού πληθυσμού. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στο θέρετρο του Βένγκεν στις Άλπεις τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Η ελβετική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι θα παρατείνει τους περιορισμούς του lockdown κατά πέντε εβδομάδες έως τα τέλη Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος όλων των εστιατορίων, των πολιτιστικών χώρων και των κέντρων αναψυχής.

Στη Δανία, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα θα παρατείνει τα μέτρα του lockdown, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο Ritzau.

«Πιστεύω ότι η παράταση των περιορισμών είναι προφανώς απαραίτητη. Αν μη τι άλλο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαπλωθεί η βρετανική παραλλαγή», δήλωσε η πρωθυπουργός. Τα τωρινά μέτρα έχουν ισχύ έως τις 17 Ιανουαρίου.

Το κοινοβούλιο της Δανίας θα είναι μερικώς κλειστό για ένα μήνα εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων του κορονοϊού, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο Ritzau.

Λίγο πιο αισιόδοξες ήταν οι ειδήσεις από την Πολωνία, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 έχει σταθεροποιηθεί μετά την αύξηση του φθινοπώρου.

«Ελπίζω ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες οι περιορισμοί θα είναι κάπως λιγότεροι, ότι το εμβόλιο θα αποδώσει», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Οικονομικών Ταντέους Κοτσίνσκι σε συνέντευξή του στο Money.pl.

«Κάποιοι περιορισμοί θα παραμείνουν για αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι το 80% αυτών των περιορισμών θα αρχίσουν να αίρονται με την αλλαγή του πρώτου και δεύτερου τριμήνου», πρόσθεσε ο Κοτσίνσκι.