Κοινωνία

Έγκλειστος σε φυλακές “εγκέφαλος” κυκλώματος ναρκωτικών (εικόνες)

Χειροπέδες σε μια γυναίκα που λειτουργούσε κατ' εντολή του. Τι βρέθηκε στην κατοχή της.

Έγκλειστος σε φυλακές της χώρας φέρεται να ηγείτο κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 38χρονο με καταγωγή από την Αλβανία που φυλακίστηκε, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία, συνέχιζε την εγκληματική του δραστηριότητα, η οποία αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη 49χρονης Ελληνίδας στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή της 49χρονης βρέθηκαν δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 6 κιλών και 272 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συλληφθείσα ενεργούσε κατ' εντολή του 38χρονου, φερόμενου ως αρχηγικού μέλους του κυκλώματος, έχοντας παραλάβει το προηγούμενο διάστημα την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Η 49χρονη οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.