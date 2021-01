Κόσμος

Ο Μπερλουσκόνι εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του μεγιστάνα, πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Ο πρωην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σιλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη σε νοσοκομείο του Μόντε Κάρλο εξαιτίας καρδιακών προβλημάτων.

Το ανακοίνωσε ο γιατρός του, Αλμπέρτο Τζανγκρίλο, ο οποίος, αφού τον επισκέφθηκε, αποφάσισε την άμεση εισαγωγή του μεγιστάνα και πρώην πρωθυπουργού στο νοσοκομείο.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είναι ογδόντα τεσσάρων ετών. Πριν από τέσσερα χρόνια υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς και τον περασμένο Σεπτέμβριο μολύνθηκε με κορονοϊό. Παρά την δύσκολη αυτή δοκιμασία κατάφερε να θεραπευθεί και είχε επιστρέψει στην πολιτική του δράση.