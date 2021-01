Κοινωνία

Κοζάνη - Επίθεση με τσεκούρι: Συγκλονίζει η εφοριακός που έχασε το μάτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές περιγραφές από όσους έζησαν την επίθεση κατά υπαλλήλων στην Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια της Δώρας Π., ενός από τα τέσσερα θύματα του «μανιακού με το τσεκούρι» που σκόρπισε τον τρόμο, ακριβώς έξι μήνες πριν, στη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης!

Η 60χρονη συνταξιούχος πια εφοριακός και έχοντας χάσει το ένα μάτι της μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την αιματηρή επίθεση στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, θέλοντας, όπως είπε, να ευχαριστήσει τόσο τον διευθυντή της Γιάννη Ποδιώτη για την ηρωική του πράξη αλλά και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύτηκε.

Η κ. Δώρα θυμήθηκε στιγμή προς στιγμή την επίθεση. Πώς, εκείνο το θλιβερό μεσημέρι της 16ης Ιουλίου, την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Εισοδήματος είδε τον 45χρονο δράση, να μπαίνει αρχικά δήθεν αδιάφορα στο γραφείο της! Και στη συνέχεια να βγάζει το τσεκούρι από το σακίδιο του και να επιτίθεται με απίστευτη μανία στον Πέτρο, τον 54χρονο συνάδελφο της, στο διπλανό γραφείο.

«Γύρισα το κεφάλι και είδα ένα άγνωστο πρόσωπο. Υποψιάστηκα ότι ήταν κάποιος συγγενής του συναδέλφου. Έσκυψα στη δουλειά μου. Κάτι άκουσα και σήκωσα το κεφάλι και είδα τον Πέτρο με σκισμένο το κεφάλι, δεν υποψιάστηκα ότι είχε τσεκούρι. Φώναξα Θεέ μου! Γύρισε αυτός και ειπε, είμαι τρελός, άλλος έχει σειρά τώρα, δεύτερος! Είπα από μέσα μου, αυτός σήμερα θα μας φάει όλους. Βγήκα από την πόρτα και εκεί με πρόλαβε και με χτύπησε από πίσω. Από εκεί και πέρα δε θυμάμαι τίποτε», διηγήθηκε!

Όπως αποκάλυψε η ίδια, μήνες μετά και αφού είχε επιστρέψει στο σπίτι της, θέλησε να δει το βίντεο για να θυμηθεί τι έκανε εκείνα τα δευτερόλεπτα του πόνου και του πανικού.

«Θυμάμαι μόνο τη μυρωδιά του αίματος. Μόλις με χτύπησε έχασα τις αισθήσεις μου. Δε θυμάμαι τίποτε από εκείνο το σημείο και μετά. Ούτε πως με πήραν, ούτε πως με πήγαν στο νοσοκομείο», είπε.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στο οποίο διακομίσθηκαν τα θύματα της επίθεσης.

«Ήταν ένα θαύμα που έμεινε στη ζωή», είπε για τον 54χρονο- πρώτο θύμα της επίθεσης ο κ. Καπραβέλος, που εξήγησε ότι του έγιναν λεπτές επεμβάσεις και χάρη στη δύναμη του έμεινε στη ζωή, έχει πλέον σε λειτουργία όλα τα βασικά του όργανα αλλά όχι και επαφή με το περιβάλλον.

Οι ουρές της υπόθεσης

Όπως ειπώθηκε στην ίδια εκπομπή, οι ουρές της υπόθεσης εντυπωσιάζουν αρνητικά. Η ελληνική Πολιτεία δεν αισθάνθηκε καμία ανάγκη να σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό των θυμάτων και επέδειξε στην καλύτερη περίπτωση στάση αδιαφορίας.

Ο 55χρονος Πέτρος Ξ., νοσηλεύεται στον Κυανό Σταυρό της Θεσσαλονίκης. Οι δικοί του περιμένουν να διακομιστεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας, αλλά η γραφειοκρατία και οι περιορισμοί λόγω Πανδημίας τον κρατούν εδώ!

Ο Γιάννης Ποδιώτης, ο άνθρωπος που με ηρωικό τρόπο ακινητοποίησε τον δράση κόπηκε στο διαγωνισμό για την επιλογή Γενικού Διευθυντή της ΑΑΔΕ αν και πολλοί έλεγαν ότι η θέση θα μπορούσε να του δοθεί και ως ένδειξη τιμής. Πάντως ακόμη δεν του έχει αποδοθεί κάποια τιμητική διάκριση.

Το τρίτο θύμα της επίθεσης ζήτησε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα για ψυχολογικούς λόγους και το αίτημα της έγινε δεκτό. Το τέταρτο θύμα, η γυναίκα την οποία ο δράστης χτύπησε στην πλάτη και μετά αυτή τσακίστηκε στις σκάλες, ζήτησε μετάθεση για ψυχολογικούς λόγους και υπηρετεί σε Δ.Ο.Υ. άλλης μακεδονικής πόλης.

Τέλος, ο Π.Π. από την Πτολεμαΐδα, ο συμβασιούχος καθαριότητας, που προσέτρεξε πρώτος και μαζί με τον διευθυντή του ακινητοποίησε το δράστη, παραμένει συμβασιούχος, καθώς ακόμη δεν έχει απαντηθεί το αίτημα για την τιμητική ένταξη του στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: rthess.gr