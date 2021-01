Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί το lockdown μέχρι να εμβολιαστούν όλοι (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού. Τι αναμένεται ως το καλοκαίρι.