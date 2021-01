Κοινωνία

“Ναι” του ΟΠΑ για την αστυνομία στα Πανεπιστήμια

Κρίνει ότι η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με την ασφάλεια και την ελεγχόμενη πρόσβαση εντός των πανεπιστημιακών χώρων, έρχεται να καλύψει ένα αποδεδειγμένο κενό προστασίας.

Υπέρ των προτάσεων της κυβέρνηση για τη φύλαξη των ΑΕΙ τάσσεται η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στη συνεδρίασή της.

"Η αντιμετώπιση αξιοποίνων πράξεων που τελούνται εντός των πανεπιστημιακών χώρων αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτείας, η οποία και φέρει θεσμικά την ευθύνη θέσπισης και εφαρμογής του νόμου" προσθέτει η Σύγκλητος.

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, στην 8η/14.01.2021 συνεδρίασή της

Επισημαίνει:

Τα πολλαπλά φαινόμενα ακραίας βίας και παραβατικότητας που εκδηλώνονται στον χώρο του Δημοσίου Πανεπιστημίου,

Την άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πανεπιστήμιο, εξ αιτίας των φαινομένων αυτών, που ως αποτέλεσμα έχει να ακυρώνεται η δημοκρατική λειτουργία του και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, να εμπεδώνεται κλίμα ανασφάλειας και φόβου στη πανεπιστημιακή κοινότητα, να αποθαρρύνονται φοιτητές-τριες και προσωπικό να αφιερωθούν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο,

Το ψήφισμα της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου (2 Νοεμβρίου 2020) με το οποίο το Σώμα κάλεσε την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη νομοθέτηση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία της κοινότητας (φοιτητών-τριών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού) και της περιουσίας του Ιδρύματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

κρίνει ότι η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με την ασφάλεια και την ελεγχόμενη πρόσβαση εντός των πανεπιστημιακών χώρων, έρχεται να καλύψει ένα αποδεδειγμένο κενό προστασίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της περιουσίας του Ιδρύματος και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση αξιοποίνων πράξεων που τελούνται εντός των πανεπιστημιακών χώρων αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτείας, η οποία και φέρει θεσμικά την ευθύνη θέσπισης και εφαρμογής του νόμου.

θεωρεί επίσης ότι η υφιστάμενη υπηρεσία φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, που τελεί υπό την εποπτεία των πανεπιστημιακών αρχών, θα πρέπει να ενισχυθεί με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και προσωπικό και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από την πολιτεία.