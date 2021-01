Κοινωνία

Φωτιά σε ισόγειο - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Άμεση η κινητοποίηση των πυροσβεστών.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ισόγειο χώρο επί της οδού Γούσιου στην Αθήνα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σε παρακείμενο συνεργείο μηχανών, περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον καταστηματάρχη να αδειάσει το κατάστημα και να σώσει την περιουσία τη δική του και των πελατών του.

H οδός Λιοσίων παρέμεινε κλειστή για αρκετό χρονικό διάστημα.

Έπειτα από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δείτε τις σχετικές εικόνες που μετέδωσε το lawandorder.gr: