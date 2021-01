Αθλητικά

Η Κυριακή των ντέρμπι με πολλές προσφορές από το Pamestoixima.gr

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρης-Παναθηναϊκός και Ίντερ-Γιουβέντους με «Money Back» και 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους

Ντέρμπι κορυφής στην Premier League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ντέρμπι για την Ευρώπη στη Super League, ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό.

Ντέρμπι-φωτιά στη Serie A, μεταξύ δύο ομάδων που κυνηγάνε τη Μίλαν, της Ίντερ και της Γιουβέντους.

Περισσότερες από 300 επιλογές σε κάθε ντέρμπι

Η Κυριακή είναι γεμάτη ντέρμπι και το Pamestoixima.gr προσφέρει περισσότερες 300 στοιχηματικές επιλογές σε καθένα από τα παιχνίδια Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρης-Παναθηναϊκός και Ίντερ-Γιουβέντους.

Τα 3 ντέρμπι παίζονται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους. Προσφέρεται και το «Money Back», για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πολλές ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις διεξάγονται από σήμερα έως τη Δευτέρα. Ανάμεσα στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι το σημερινό ντέρμπι της Ρώμης, Λάτσιο-Ρόμα, οι αυριανοί αγώνες Λάρισα-Απόλλων Σμύρνης, Λέστερ-Σαουθάμπτον και το ματς της Δευτέρας Άρσεναλ-Νιούκαστλ. Και σε αυτά τα 4 παιχνίδια το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Τριάδες και πολλαπλά σκορ με ενισχυμένες αποδόσεις

Καθημερινά στο Pamestoixima.gr θα βρείτε και τριάδες, καθώς και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες, που προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις.

Δείτε τις σημερινές προσφορές:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ρίο Άβε: Goal, Μονπελιέ-Μονακό: Over 2,5 γκολ, Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν: Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Λεβερκούζεν.

Goal, Over 2,5 γκολ, Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Λεβερκούζεν. Λάτσιο-Ρόμα: 4-6 γκολ, Πόρτο-Μπενφίκα: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει η Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ρίο Άβε: Over 10,5 κόρνερ.

4-6 γκολ, Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει η Πόρτο, Over 10,5 κόρνερ. Λάτσιο-Ρόμα: 2-1, 2-2, 1-3.

2-1, 2-2, 1-3. Πόρτο-Μπενφίκα: 3-0, 2-2, 1-2.