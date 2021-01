Κόσμος

Ολλανδία: παραίτηση της κυβέρνησης του Ρούτε

Για ποιό σκάνδαλο υποβλήθηκαν οι παραιτήσεις όλων των υπουργών.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, αποδεχόμενος την ευθύνη για χρόνια κακοδιαχείρισης οικογενειακών επιδομάτων, κάτι που οδήγησε χιλιάδες οικογένειες σε οικονομική καταστροφή.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ. Οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους ως υπηρεσιακοί προκειμένου να διαχειριστούν προς το παρόν την κρίση του κορονοϊού, με τις βουλευτικές εκλογές να έχουν ήδη οριστεί για τις 17 Μαρτίου.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια κοινοβουλευτικής έρευνας τον περασμένο μήνα, η οποία βρήκε ότι γραφειοκράτες στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης είχαν κατηγορήσει αδίκως οικογένειες για εξαπάτηση.

Σύμφωνα με την αναφορά της έρευνας, περίπου 10.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ επιδομάτων, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε ανεργία, χρεοκοπίες και διαζύγια. Η έρευνα χαρακτήρισε την κακοδιαχείριση αυτή «πρωτοφανή αδικία».

Πολλές από τις οικογένειες στοχοποιήθηκαν βάσει της εθνικότητάς τους ή της διπλής τους υπηκοότητας, ανέφερε στα τέλη του περασμένου έτους η φορολογική διοίκηση.