Διεθνές κύκλωμα νοθείας βενζίνης μέσω… “έξυπνης φόρμουλας”

Μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ. Τι είναι η "έξυπνη φόρμουλα". Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών οι επιτήδειοι.

Διεθνές κύκλωμα νοθείας βενζίνης που λειτουργεί με τη νέα μέθοδο «Designer Fuel Oil», εντόπισαν οι τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ελεγκτές παρακολουθούσαν βυτιοφόρο όχημα, με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε στην Ελλάδα χημικούς διαλύτες. Στο τελωνείο Πειραιά, πήραν δείγμα από το φορτίο του, που προσομοίαζε με βενζίνη, και το εξέτασαν μακροσκοπικά. Παράλληλα, έλεγξαν την εταιρεία, που εμφανιζόταν ως παραλήπτρια και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για πρόσφατα συσταθείσα εταιρεία, η οποία είχε φέρει σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες ποσότητες του συγκεκριμένου προϊόντος. Συγκεκριμένα, από τις 26 Νοεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021, εισήγαγε 151.218 λίτρα. Επιπλέον, συνεργαζόμενη εταιρεία έχει πραγματοποιήσει από τον Ιούλιο του 2020, δεκαπέντε εισαγωγές χημικών διαλυτών, συνολικής ποσότητας 390.000 λίτρων.

Ειδική ομάδα επισκέφθηκε αμέσως την έδρα που είχε δηλώσει η εταιρεία, όπου και διαπιστώθηκε ότι τα γραφεία ήταν κενά. Η έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα των τελωνειακών αρχών εντόπισε την ύπαρξη συσχετιζόμενων ΑΦΜ, που οδήγησαν σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με την αποστολή από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα των ίδιων χημικών διαλυτών. Από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοινών παραμέτρων, που οδηγούν σε modus operandi αυτών των νομικών προσώπων.

Το βυτιοφόρο και το περιεχόμενό του δεσμεύθηκαν προσωρινά και το βυτίο σφραγίστηκε, ενώ αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος και κρατήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.



Τι είναι η «έξυπνη φόρμουλα»

Το κύκλωμα που εντοπίστηκε χρησιμοποιεί την «έξυπνη φόρμουλα», που ονομάζεται Designer Fuel Oil. Αποτελεί ένα νέο προϊόν, του οποίου η πρόσμειξη σε ποσοστό 30-40% με τη βενζίνη, είναι μη ανιχνεύσιμη από τα χημικά εργαστήρια.

Μάλιστα, το δείγμα, που εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, αποτελεί μείγμα ελαφρών λαδιών και αιθανόλης, το οποίο, αναμεμειγμένο με βενζίνη σε συγκεκριμένα όρια, μπορεί να μην ανιχνεύεται και να καθίσταται αδύνατη η τεκμηρίωση της προκύπτουσας νοθείας. Συγκεκριμένα, ανιχνεύθηκε ότι το προϊόν αυτό περιέχει αριθμό οκτανίων RON 97, που το καθιστά ιδανικό για πρόσμειξη με βενζίνες. Το γεγονός, επίσης, ότι κοστίζει 10-20 λεπτά το λίτρο καθιστά προφανές το τεράστιο περιθώριο κέρδους των λαθρεμπορικών κυκλωμάτων.

Εκτιμάται ότι μεγάλες ποσότητες του συγκεκριμένου προϊόντος έχουν αποσταλεί, από γειτονικές χώρες προς την Ελλάδα, με τη χρήση εταιρικών σχημάτων, τα οποία λειτουργούν για 3-4 μήνες και αντικαθίστανται από άλλα νομικά σχήματα, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά από τις ελεγκτικές αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες αρχές.