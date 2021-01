Life

“Παρουσιάστε!”: το “μεγάλο” καζίνο (εικόνες)

Ξεκαρδιστικές σκηνές, εκπληκτικές ερμηνείες, γέλιο και “χαλαρά” πρώτα βάρδια της εβδομάδας στον ΑΝΤ1.

Ακόμη δύο επεισόδια που θα μας χαρίσουν άφθονο γέλιο ετοίμασαν οι συντελεστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, «Παρουσιάστε!», που θα προβληθούν Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 25

Κατόπιν εντολής Ταξίαρχου, το στρατόπεδο δείχνει το φιλανθρωπικό του πρόσωπο και οργανώνει παζάρι για καλό σκοπό. Κάθε χρόνο το παζάρι της Ταξιαρχίας κάνει τα χειρότερα νούμερα οπότε φέτος ο Ταξίαρχος περιμένει αποτελέσματα. Οι μπελάδες για τον Καρυπίδη δεν έχουν τελειωμό και, μετά από νέες απειλές απ' τους τοκογλύφους, ψάχνει τρόπο να βγάλει άμεσο χρήμα πριν πάθει κάτι η οικογένειά του. Έχοντας στερέψει από επιλογές, καταλήγει στην πιο «λογική» λύση: να στήσει ένα καζίνο. Όσο οι διοικητές τσακώνονται για την οργάνωση του παζαριού, το νεοσύστατο καζίνο του Καρυπίδη στο μαγειρείο «Της Μανούλας σου...» αρχίζει και τους παίρνει την πελατεία. Την ίδια ώρα, η Ναταλία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα φέρει τα πάνω κάτω στο μαγειρείο…

Τρίτη 19 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 26

Οι έξαλλοι διοικητές κατεβάζουν τα ρολά στο «παράνομο» καζίνο του Καρυπίδη. Κι αντί για εύκολο χρήμα, τον περιμένει άμεση καμπάνα. Απελπισμένος και με τον χρόνο να τρέχει, ο Καρυπίδης παίρνει την διόλου νηφάλια απόφαση να φύγει για Αθήνα και να αναμετρηθεί με τους τοκογλύφους πρόσωπο με πρόσωπο. Την ίδια ώρα, ο Φίλης αποφασίζει να μετατρέψει το μαγαζί στο μπαρ των ονείρων του, αλλά η μεγάλη επιστροφή της Φραντζέσκας τού αλλάζει τα σχέδια. Βλέποντας ότι την έχουν ήδη αντικαταστήσει με τη Ζαχαρούλα, εκείνη το ξαναβάζει στα πόδια, προδομένη. Και ποιον άλλον θα πετύχαινε στην στάση του ΚΤΕΛ απ' τον Καρυπίδη… Πίσω στο στρατόπεδο, ο Ταξίαρχος παραδίδει τα «ηνία» του παζαριού στον Γούλα, ελπίζοντας σε καλύτερα νούμερα από αυτά που έκανε ο Σκορδάς. Αλλά όταν ο τελευταίος μάθει την πραγματική αιτία πίσω απ' το καζίνο του Καρυπίδη, αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει. Και η λύση είναι μία: η αναβίωση του «μεγάλου» καζίνο.

Στον ρόλο της Ζαχαρούλας η Τραiάνα Ανανία.

