“Ήλιος”: επικίνδυνοι έρωτες, εκβιασμοί και μυστηριώδεις επιθέσεις (εικόνες)

Αμείωτο θα κρατήσουν τα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 81

Η Αλίκη εξακολουθεί να ζει με τον φόβο του παραλίγο βιαστή της που είναι ακόμη ελεύθερος, αλλά ο Δημήτρης καταφέρνει να την καθησυχάσει. Ο Μάνος στην προσπάθειά του να ζητήσει συγγνώμη και να δείξει πως έχει αλλάξει, προτείνει στον Ντίνο να δουλέψει στη φάρμα. Ο Δημήτρης πηγαίνει στον Δήμο, σίγουρος ότι κάτι σοβαρό του συμβαίνει και αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια… Ο Φίλιππος συναντιέται τυχαία με την Λήδα και της ζητά εξηγήσεις. Εκείνη, καταρρακωμένη από την κατάσταση μεταξύ τους, είναι έτοιμη να του αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο χώρισαν. Ο Μάρκος και η Εύα περπατούν στο σοκάκι που ο Μάρκος είχε κάνει επίθεση στην Αλίκη. Εκεί η Εύα έρχεται σε δύσκολη θέση αφού ο Μάρκος προσπαθεί να την αποπλανήσει. Ο Δήμος κανονίζει μια επικίνδυνη συνάντηση με έναν παλιό συνεργάτη του…

Τρίτη 19 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 82

Ο Δήμος προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τα λεφτά που χρωστάει και αρνείται να μιλήσει στην αστυνομία, φοβούμενος για τη ζωή της Μυρτώς. Ο Μάρκος πλησιάζει όλο και πιο πολύ την Εύα, που φαίνεται να γοητεύεται απ’ αυτόν, αγνοώντας πως τη χρησιμοποιεί για τα σκοτεινά του σχέδια. Με τη βοήθειά της καταφέρνει να πλησιάσει την Αλεξάνδρα. Ο Μάνος προσπαθεί να πείσει τη Νέλλη πως έχει αλλάξει, ενώ ο Ντίνος δέχεται επίθεση από άγνωστο, μέσα στη φάρμα. Ο Φίλιππος, πληγωμένος από την Λήδα, δεν θέλει να έχει καμιά επαφή μαζί της, ενώ ταυτόχρονα, καταλαβαίνει πως ο άγνωστος χρηματοδότης του, έχει σαν στόχο την καταστροφή της Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρα υποψιάζεται πως η Αλίκη έχει έρθει κοντά με τον Δημήτρη και αποφασίζει να κάνει κάτι για να τους απομακρύνει. Ο Δήμος πανικοβάλλεται όταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να βρει πουθενά τη Μυρτώ… Η Αλίκη πάει στο γραφείο της Αλεξάνδρας και βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Μάρκο…

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 83

Η ξαφνική επίθεση στον Ντίνο μέσα στη φάρμα βάζει σε υποψίες τον ίδιο αλλά και την Αλίκη για τις προθέσεις του Μάνου. Ο Δήμος ψάχνει απεγνωσμένα τη Μυρτώ, όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Αλέκο, ο οποίος τον ενημερώνει ότι κρατάει τη Μυρτώ και δεν θα την αφήσει αν ο Δήμος δεν του δώσει τα χρήματα που του χρωστάει.... Ο Φίλιππος οργίζεται όταν μαθαίνει απ’ τον Πέτρο ότι η Λήδα σκέφτεται να φύγει απ’ την πόλη... Η Σοφία προσπαθεί να πείσει τον Δήμο να μιλήσει στον Δημήτρη για την απαγωγή της Μυρτώς, αλλά εκείνος φοβάται πως οι απαγωγείς θα κάνουν κακό στο παιδί του… Η Αλίκη καλεί τον Δημήτρη σε τραπέζι και η σχέση τους δείχνει να γίνεται όλο και πιο στενή. Ο Μάρκος πιάνει δουλειά στην εταιρεία της Αλεξάνδρας και κανείς δεν υποψιάζεται τις αληθινές του προθέσεις και τον κίνδυνο που διατρέχει απ’ αυτόν η ερωτευμένη Εύα. Μια εντελώς απρόσμενη έκπληξη περιμένει τον Δημήτρη που θα φέρει τα πάνω κάτω…

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 84

Η μετάθεση του Δημήτρη αιφνιδιάζει τους πάντες. Ο Φίλιππος ψάχνει με αγωνία ποιος και γιατί θέλει να καταστρέψει τη μητέρα του. Αυτή τη φορά το δίλλημά του είναι ή η εταιρία ή η ίδια του η μάνα... Όλες οι προσπάθειες του Δήμου για να βρει τα χρήματα πέφτουν στο κενό με αποτέλεσμα να βρίσκεται ξανά στο μηδέν και η Μυρτώ στο έλεος εκλιπαρώντας να τη σώσει. Ταυτόχρονα ο Δημήτρης, που έχει καταλάβει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, παρακαλεί τον Δήμο να του μιλήσει και να τον αφήσει να τον βοηθήσει σε ό,τι του συμβαίνει... Ο Πέτρος απειλεί την Εύα να τερματίσει την σχέση της με τον Μάρκο. Η ευρηματική, όμως, Εύα βρίσκει για μια ακόμα φορά τον τρόπο να ξεγλιστρήσει.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 85

Ο Δημήτρης είναι έτοιμος να φύγει για πάντα από την Καβάλα και ο πικρός αποχαιρετισμός του με την Αλίκη βάζει τελεία στη σχέση τους, πριν καν αυτή αρχίσει. Ο Φίλιππος προσπαθεί να εμποδίσει την Λήδα να φύγει μαζί με τον Πέτρο, ενώ την ίδια στιγμή πιέζεται από τους χρηματοδότες του, να στραφεί εναντίον της Αλεξάνδρας. Προειδοποιεί την μητέρα του πως κάποιος πολύ ισχυρός, έχει βάλει σαν στόχο την καταστροφή της. Ο Μάρκος, έχοντας κερδίσει την συμπάθεια και την εμπιστοσύνη της Αλεξάνδρας, βάζει σε εφαρμογή το σκοτεινό σχέδιό του, ενώ η Εύα ζει τον έρωτά της μαζί του. Ο Μάνος εξακολουθεί να προσποιείται πως έχει αλλάξει και προσπαθεί να κερδίσει την Νέλλη με ανορθόδοξους τρόπους. Ο Δήμος, μη μπορώντας να μαζέψει τα λεφτά που του ζητάνε οι απαγωγείς, για να πάρει πίσω την κόρη του, προχωρά σε μια κίνηση απελπισίας.

