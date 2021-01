Κόσμος

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία (βίντεο)

Μετά το σεισμό, που ακολούθησε τη συντριβή αεροσκάφους, η Ινδονησία είναι αντιμέτωπη με έκρηξη ηφαιστείου.

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στάχτη και να υψωθεί καπνός στον ουρανό, σε ύψος 5,6 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη γεωλογική υπηρεσία του υπουργείου Ενέργειας της χώρας.

Η Ινδονησία μετρά περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Το ηφαίστειο Σεμέρου εξερράγη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται γκρίζα σύννεφα τέφρας να υψώνονται πάνω από σπίτια.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει το ενδεχόμενο εκκένωσης της περιοχής γύρω από το ηφαίστειο.