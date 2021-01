Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα στον Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε το πτώμα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Σορός άνδρα, πιθανόν άστεγου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε-8.



Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.