Σε καραντίνα η Σάκκαρη: “Θα μετατρέψω το δωμάτιό μου σε γυμναστήριο”

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπαίνει σε καραντίνα, λόγω κορονοϊού, όμως δεν…πτοείται.

Αισιόδοξη παραμένει η Μαρία Σάκκαρη, παρά το γεγονός ότι θα μπει σε απομόνωση για 14 ημέρες. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που ήταν στο αεροπλάνο από το Ντουμπάι προς την Αυστραλία που βρέθηκαν θετικά κρούσματα έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα σας! Ζούμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά η αγάπη σας μου δίνει ενέργεια και δύναμη να συνεχίσω. Θα μετατρέψω το δωμάτιό μου σε γυμναστήριο, έτσι ώστε να είμαι έτοιμη όταν τελειώσει η καραντίνα να αγωνιστώ!».