Αθλητικά

Υπόθεση Μπεκατώρου: “Παγώνει” τη δωρεά του στην Ομοσπονδία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος για τη διακοπή της δωρεάς έρχεται λίγο μετά την καταγγελία της Ολυμπιονίκη.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι θα σταματήσει τη δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος εκμάθησης ιστιοπλοΐας σε ΑΜΕΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ιδρύματος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), εκφράζει την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση και τις δηλώσεις της Ομοσπονδίας, σχετικά με τη σοβαρότατη καταγγελία της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, αναστέλλοντας την τρέχουσα δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος εκμάθησης ιστιοπλοΐας σε ΑΜΕΑ.

Με το «πάγωμα» της δωρεάς το ΙΣΝ δεν έχει στόχο να πλήξει τους άμεσα ωφελούμενους που είναι οι αθλητές ΑΜΕΑ και οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι που τους υποστηρίζουν αλλά να προστατεύσει και αυτούς, καθώς και τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας.

Το ΙΣΝ επιλέγει τους δωρεοδόχους του δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στο ήθος και χαρακτήρα των ανθρώπων τους, καθώς και στην αποτελεσματική διοίκηση και την ορθή διαχείριση του οργανισμού.

Υπόνοιες σκανδάλων που αφορούν τη λειτουργία των οργανισμών και τη συμπεριφορά των στελεχών τους δημιουργούν κρίσιμα ερωτήματα για τη δυνατότητα ενός οργανισμού να επιτελέσει το έργο του και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοούνται.