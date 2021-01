Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Προνόμια” για όσους κάνουν το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα έχουν ελεύθεροι πρόσβαση όσοι εμβολιάζονται στην Γερμανία.

Όποιος έχει εμβολιαστεί, θα πρέπει να επιτρέπεται να επισκεφθεί και πάλι εστιατόρια και κινηματογράφους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητικό» τον σχετικό διάλογο.

«Δεν πρόκειται για προνόμια, αλλά για άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων έχουν εμβολιαστεί», τόνισε ο κ. Μάας στην Bild am Sonntag, εξηγώντας ότι οι περιορισμοί επιβάλλονται προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα και λόγω του κινδύνου υπερφόρτωσης του συστήματος υγείας.

«Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί οριστικά σε ποιο βαθμό τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να μεταδώσουν τον ιό. Αλλά είναι σαφές ότι ένας εμβολιασμένος δεν στερεί τον αναπνευστήρα από κάποιον άλλον, και αυτό σημαίνει ότι ένας από τους κεντρικούς λόγους περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων παύει να ισχύει», συνέχισε ο κ. Μάας, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός Δικαιοσύνης.

Επισήμανε μάλιστα ακόμη ότι και οι επιχειρήσεις εστιατορίων, θεάτρων, μουσείων και κινηματογράφων έχουν δικαίωμα να επαναλειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. «Και αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει, όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα εμβολιάζονται. Διότι στον χώρο θα υπάρχουν μόνο εμβολιασμένοι», κατέληξε ο Χάικο Μάας.