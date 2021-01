Αθλητικά

Αθλέτικ Μπιλμπάο: “σκότωσε” τα θηρία και σήκωσε την “κούπα”

Οι Καταλανοί προηγήθηκαν δυο φορές στον μεγάλο τελικό, αλλά η Αθλέτικ είχε όλες τις απαντήσεις, σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο «σκότωσε» και τους δύο «μεγάλους» του ισπανικού ποδοσφαίρου και κατάκτησε επάξια το ισπανικό Super Cup. Μετά τη νίκη-πρόκριση (2-1) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό, οι Βάσκοι του Μαρθελίνο νίκησαν στην παράταση και με μεγάλη ανατροπή την Μπαρτσελόνα 3-2 στον τελικό, στο «Estadio de La Cartuja» της Σεβίλλης.

Στην έβδομη συμμετοχή της στη διοργάνωση, η Αθλέτικ κατάκτησε το τρίτο Κύπελλο στην Ιστορία της σε πέντε τελικούς και πρώτο μετά από 6 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που πανηγύρισε ήταν το 2015 (η πρώτη το 1984). Αξιοσημείωτο είναι πως και τότε το είχε πετύχει απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την οποία είχε νικήσει στο «Σαν Μαμές» με 4-1 και είχε αποσπάσει ισοπαλία, 1-1, στον επαναληπτικό του «Καμπ Νου».

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι Καταλανοί προηγήθηκαν δύο φορές με ισάριθμα γκολ του Αντουάν Γκριεζμάν, στο 40ό και 77ο λεπτό. Η ομάδα από το Μπιλμπάο ισοφάρισε ισάριθμες, την πρώτη φορά με τον Όσκαρ Ντε Μάρκος στο 42΄ και τη δεύτερη στο 90΄ με τον Άσιερ Βιγιαλίμπρε, που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο ο καλύτερος επιθετικός της Αθλέτικ, ο Ινάκι Γουίλιαμς, πέτυχε ένα εξαιρετικής ωραιότητας γκολ στο 94΄ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, δίνοντας τον τίτλο στην ομάδα του, τιμωρώντας την αμυντικά «αστεία» Μπαρτσελόνα και βυθίζοντάς την σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια.

Οι «μπλαουγκράνα», που είναι οι πολυνίκες της διοργάνωσης με 13 τρόπαια, έχουν να πανηγυρίσουν τίτλο εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, δεν δείχνουν ικανοί να σηκώσουν κεφάλι και ο Μέσι είναι «θολωμένος», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του στο σύλλογο.

Ο «ψύλλος» χρησιμοποιήθηκε τελικά από τον Ρόναλντ Κούμαν αλλά ήταν φανερά ανέτοιμος, καθώς είχε χάσει προπονήσεις, ενώ σαν να μην έφτανε η μέτρια φόρμα του αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 120΄, για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του, καθώς χτύπησε εκτός φάσης τον Βιγιαλίμπρε.