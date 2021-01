Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την πανδημία και τον εμβολιασμό

Με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας το “First Mover”, που γίνεται με πρωτοβουλία του Αυστριακού καγκελάριου.

Η ανταλλαγή απόψεων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και οι στρατηγικές εμβολιασμών στις διάφορες χώρες, θα βρεθούν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που θα έχει σήμερα, Δευτέρα , στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, με τους αρχηγούς κυβερνήσεων των αποκαλούμενων "First Mover" χωρών, μεταξύ άλλων με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Καγκελαρία στη Βιέννη.

Ο Αυστριακός καγκελάριος είχε ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία συνεργασίας στο θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας, με μία πρώτη τηλεδιάσκεψη ήδη τον περασμένο Απρίλιο, στην οποία συμμετείχαν τότε οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Τσεχίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, και την οποία ακολούθησε στους επόμενους μήνες μία σειρά παρομοίων επαφών μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Καγκελαρία, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη θα πάρουν μέρος, εκτός του Έλληνα πρωθυπουργού, οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Νορβηγίας και της Τσεχίας.

Κατά την πρώτη παρόμοια τηλεδιάσκεψη τον περασμένο Απρίλιο, είχε συμφωνηθεί ένας διάλογος σε επίπεδο ειδικών ως προς την δυνατότητα από κοινού έρευνας για εμβόλια και φάρμακα, με τον στόχο της συνεργασίας, όπως είχε τονιστεί τότε, να βρίσκεται και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των συνολικά δέκα χωρών, οι οποίες, θεωρούμενες προφανώς ασφαλείς σε σχέση με την πανδημία, εξαιρείται από την περασμένη Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, από την ταξιδιωτική προειδοποίηση που έχει εκδώσει το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών και η οποία ισχύει για σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, "εξαιτίας της διασποράς του κορονοϊού ισχύουν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου, και από αυτές εξαιρούνται οι χώρες Αυστραλία, Βατικανό, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη και Φινλανδία, ωστόσο διατηρείται ακόμη η επείγουσα σύσταση για αποφυγή όλων των μη αναγκαίων ταξιδιών, ακόμη και σε αυτά τα κράτη".

Από την περασμένη Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, καθίσταται υποχρεωτική για όλους (ακόμη και για τους Αυστριακούς) πριν την είσοδο στην Αυστρία, η ηλεκτρονική καταγραφή των εισερχομένων σε σχετική φόρμα του Κανονισμού περί Εισόδου στη χώρα λόγω Covid-19, στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα www.oesterreich.gv.at .

Για πρόσωπα που βρίσκονται σε περιοχές, για τις οποίες ισχύει ταξιδιωτική προειδοποίηση λόγω της πανδημίας του Covid-19 - και άρα εξαιρούνται οι προερχόμενοι από την Ελλάδα ταξιδιώτες - εξακολουθεί να ισχύει, κατά την είσοδό τους στην Αυστρία, η υποχρέωση να τεθούν άμεσα σε κατ' οίκον καραντίνα για δέκα ημέρες.

Ένας πρόωρος τερματισμός της καραντίνας είναι δυνατός, με αρνητικό τεστ PCR ή τεστ αντιγόνου, το νωρίτερο από την πέμπτη ημέρα μετά την είσοδο στη χώρα