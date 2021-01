Life

Παπαδημητρίου: Η Μπεκατώρου έκανε ένα ξεκίνημα με το μήνυμα “σπάσε την σιωπή” (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πειραιά μίλησε στο «Πρωινό» με σκληρή γλώσσα κατά της ΕΙΟ και κάλεσε και άλλους αθλητές να μιλήσουν. «Πυρά» και από την Βούλα Πατουλίδου.