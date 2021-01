Κοινωνία

Την Τετάρτη στην Εισαγγελία η Σοφία Μπεκατώρου

Κλήθηκε για κατάθεση η Ολυμπιονίκης. Σήμερα την υποδέχεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αλλαγή νομικών εκπροσώπων και η ανάρτησή της.

Την Τετάρτη θα καταθέσει στην Εισαγγελία η Σοφία Μπεκατώρου.

Η Ολυμπιονίκης κλήθηκε από εισαγγελέα πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να δώσει κατάθεση για όλα όσα κατήγγειλε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη πριν από 23 χρόνια από υψηλόβαθμο παράγοντα της ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας η Σοφία Μπεκατώρου καλείται να καταθέσει αναλυτικά για όλα όσα κατήγγειλε, ανεξάρτητα από το εάν το διερευνώμενο αδίκημα θεωρείται παραγεγραμμένο.

Δεν αποκλείεται από την κατάθεσή της να προκύψουν επιπλέον στοιχεία για πιθανά άλλα αδικήματα σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους που να αφορούν και άλλα πρόσωπα.

Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα, η Σοφία Μπεκατώρου τόνισε ότι δεν πρόκειται για «μεμονωμένο αυτοτελές περιστατικό», αλλά για «χρόνιο πρόβλημα που αφορά στην κατάχρηση εξουσίας γενικά και ειδικά για την παρούσα διοίκηση της ΕΙΟ».

Στον ίδιο τόνο, άλλωστε ήταν και οι δηλώσεις του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη, ο οποίος έκανε γνωστό χθες μιλώντας στο δελτίο του ΑΝΤ1 ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, στο φως των αποκαλύψεων που έκανε στο παρελθόν για την Ομοσπονδία, ενώ σήμερα διαβεβαίωσε πως υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις σαν της Σοφίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σε αυτό το πλαίσιο η Σοφία Μπεκατώρου αν και αρχικά θα εκπροσωπούνταν από τη Ζωή και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, έκανε σήμερα γνωστό πως επέλεξε την «από κοινού νομική εκπροσώπηση της άτυπης ομάδας μας» των συναθλητριών και συναθλητών της από το χώρο «και όχι την προσωπική μου νομική εκπροσώπηση. Οι αποφάσεις μας θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες».

Κι ενώ η δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου προκαλεί κι άλλες γυναίκες, επώνυμες και μη, να καταγγείλουν τα σε βάρος τους σεξιστικά περιστατικά, η Ολυμπιονίκης θα γίνει σήμερα δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.