Πολιτική

Μητσοτάκης σε ΕΕ: Οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν πιο γρήγορα

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του COVID-19 Management Group. Τι είπε για τα εμβόλια και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε, σήμερα, στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του COVID-19 Management Group.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση «οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την επιδημιολογική πορεία στις χώρες τους, καθώς και για την πορεία των εμβολιασμών, η οποία συμφώνησαν ότι είναι ένα μεγάλο και δύσκολο από τεχνική άποψη εγχείρημα. «Οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην έγκριση του εμβολίου της Astra Zeneca και των υπόλοιπων εταιρειών. Οι ευρωπαίοι συμμετέχοντες, εξάλλου, μοιράστηκαν την ανησυχία τους για την μικρή διαθεσιμότητα των εμβολίων σε αυτή τη φάση και υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτό το επίπεδο.

Ενόψει της τηλεδιάσκεψης των 27 ηγετών της Ε.Ε. για το εμβόλιο, την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αυστριακός καγκελάριος Sebastian Kurz και η Πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με επιστολή στην οποία θα ζητούν την ταχύτερη έγκριση του εμβολίου της Astra Zeneca και των άλλων εταιρειών. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε, ακόμα, η πρόταση του Πρωθυπουργού για ένα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η οποία, επίσης, θα συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη των 27, την Πέμπτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος του με αυτή την πρόταση δεν είναι να διχάσει τους Ευρωπαίους, αλλά να τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ζητείται απ΄όσους ταξιδεύουν κάποιο αποδεικτικό, είτε είναι πιστοποιητικό, είτε αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό». Υπογράμμισε ότι στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση και τα ταξίδια. Σημείωσε, μάλιστα, ότι τα ταξίδια από το Ισραήλ την άνοιξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πιλότο» για μια τέτοια πρόταση, καθώς το Ισραήλ θα έχει εμβολιάσει μέχρι τότε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο καγκελάριος της Αυστρίας, Sebastian Kurz, η Πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, η Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Erna Solberg, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας, Andrej Babis, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Scott Morrison και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu.