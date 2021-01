Οικονομία

Mείωση ενοικίου: ξεκινά η καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες

Το χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων και οι μήνες που αφορούν. Πιστώθηκαν τα πρώτα ποσά.

Αρχίζει σήμερα η σταδιακή καταβολή των αποζημιώσεων από το Κράτος για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το Νοέμβριο. Τα ποσά, τα οποία αντιστοιχούν στο 50% της απώλειας που υπέστησαν, θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες στο TAXISnet.

Ειδικότερα, από σήμερα και ως το τέλος του μήνα θα πληρωθούν όσες δηλώσεις COVID εκκαθαρίστηκαν χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Σε όσες διαπιστώθηκαν λάθη οι εκταμιεύσεις μεταφέρονται, για την 1η Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που εντοπισθούν λάθη ή παραλήψεις ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet, για την απόρριψη της δήλωσης Covid ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Οι περιπτώσεις στις οποίες απορρίπτεται μια δήλωση Covid είναι :

μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης

τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο

έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση

το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης Covid δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης

ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9

δεν έχει συμπληρωθεί σωστά η χρήση του ακίνητου

Για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου ακολουθούνται τα εξής βήματα:

η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της δήλωσης Covid ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. η ΑΑΔΕ αφού επεξεργαστεί τις δηλώσεις Covid μετά τις διορθώσεις, τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 29 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Covid των μηνών Μαρτίου – Αυγούστου 2020. Μόνο όσοι διορθώσουν τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει θα αποζημιωθούν για το 30% των «κουρεμένων» ενοικίων. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση έχει τη μορφή επιστροφής φόρου η οποία θα συμψηφιστεί μέσα στο Φεβρουάριο με την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ ή ακόμα και με το ΦΠΑ που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του ερχόμενου μήνα.

Παράλληλα, όπως γράφει η Ναυτεμπορικηή, η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για την υποβολή των δηλώσεων Covid για τα μειωμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών

«Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 137.049 ιδιοκτητών ακινήτων, ποσό συνολικού ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο Taxisnet έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας. Θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες από το Κράτος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα».