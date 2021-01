Πολιτισμός

Πέθανε η Πόπη Κόντου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, Πόπη Κόντου.



Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, η ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου και εκφωνήτρια Πόπη Κόντου. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ήταν στενός της φίλος.

Ο ηθοποιός έγραψε στο facebook για την Πόπη Κόντου που έφυγε από τη ζωή:

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή η αγαπημένη μας συνάδελφος Πόπη Κόντου , παλιά πρωταγωνίστρια του Εθνικού, η πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου για δεκαετίες και η πιο σημαντική κ πολυγραφότατη μεταφράστρια έργων που παίζονταν σε όλες τις θεατρικές σκηνές…1500 έργα μετέφρασε μιλώντας 6 γλώσσες άπταιστα. Γλυκιά μου Πόπη θα μου λείψουν τα ταβερνάκια που πηγαίναμε κι έλεγες τόσες ιστορίες από τα πολύ παλιά. Το ΤΆΣΕΗ την τίμησε στο ημερολόγιο του 2019 κι η ίδια δώρισε την ανακαίνιση των γραφείων μας… Καλό ταξίδι… Η εξόδιος ακολουθία από το κοιμητήριο Νίκαιας την Τετάρτη στις 11 το πρωί».

