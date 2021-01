Οικονομία

Θεοχάρης: Οι τρεις πυλώνες για την επανεκκίνηση του Τουρισμού

Το σχέδιο που παρουσίασε στη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Αναλυτική πρόταση σχετικά με την αναγκαιότητα συντονισμού κυβερνήσεων και κρατικών φορέων με την τουριστική βιομηχανία για την ασφαλή και αποτελεσματική επάνοδο στην ελεύθερη και ασφαλή ταξιδιωτική μετακίνηση, παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, στη Μαδρίτη.

Υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της τεχνικής ομάδας της Επιτροπής, της οποίας τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με στόχο το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021, ο Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι η πρόταση για την ελεύθερη ταξιδιωτική μετακίνηση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Τον εμβολιασμό, τη διαλειτουργικότητα δεδομένων και τα γρήγορα τεστ αντιγόνων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού, «τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ωστόσο, οφείλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή προϋπόθεση για τα ταξίδια».

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας, ο κ. Θεοχάρης προέβη σε παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε την αναγκαιότητα υιοθέτησης κοινών κανόνων για τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού, τις προϋποθέσεις και τις ενδεχόμενες χρήσεις του.

Επίσης, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στις θέσεις διαφόρων χωρών, υγειονομικών οργανισμών όπως το ευρωπαϊκό κέντρο πρόληψης και ελέγχου νόσων (ECDC) αλλά και της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες εστιάζουν στη διαλειτουργικότητα δεδομένων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται δράσεις, όπως η διενέργεια τεστ, τα εμβόλια, η ταυτοποίηση ταξιδιώτη και η διασταύρωση των στοιχείων του με επαληθεύσιμο, ασφαλή τρόπο. Όπως δήλωσε με έμφαση ο Υπουργός Τουρισμού «το άνοιγμα των συνόρων και της τουριστικής κίνησης θα πρέπει να γίνει με όρους σεβασμού στην ιδιωτικότητα κάθε ταξιδιώτη».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των όποιων κινδύνων που συνδέονται με το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων και την επανέναρξη της κινητικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα βέλτιστο συνδυασμό των γρήγορων τεστ αντιγόνων και του εμβολιασμού.

Στις εργασίες της 113ης συνόδου του εκτελεστικού συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού συμμετέχει και η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυ Λοΐζου.