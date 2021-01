Κοινωνία

Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες φοιτητριών για σεξουαλική παρενόχληση

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις καταγγελίες φοιτητριών του ΑΠΘ ότι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητές του Ιδρύματος.

Οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας, το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την αποκάλυψη για την προσωπική εμπειρία που βίωσε η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου.

Με βάση δημοσιεύματα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για διδάσκοντες σε δύο Σχολές του ΑΠΘ, ένας στη Φιλοσοφική και ο άλλος στο Γεωλογικό. Οι καταγγελλόμενες πράξεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Εισαγγελία, αφορούν το διάστημα 2009 και μεταγενέστερα. Το αδίκημα που ερευνάται είναι αυτό του βιασμού και όποια άλλη πράξη προκύψει.

Την εισαγγελική παρέμβαση είχε ζητήσει και ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο πρύτανης εξήγησε ότι με την εισαγγελική παρέμβαση θα ανοίξει ο δρόμος της έρευνας, ενώ σημείωσε πως μετά την ανακοίνωσή του για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, μία πρώην φοιτήτρια επικοινώνησε μαζί του και προτίθεται να κάνει επώνυμη καταγγελία.