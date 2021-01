Πολιτική

Στο ΥΠΕΣ ο Μητσοτάκης – Οι προτεραιότητες της νέας ηγεσίας

Με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών συνομίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο, θέτοντας τις προτεραιότητες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την μεταρρυθμιστική ατζέντα που έχει θέσει ως προτεραιότητα το Υπουργείο σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ένα μεγάλος μέρος των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο κράτος ξεκινούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφής και ξεκάθαρη, στο τέλος της Διοικητικής μεταρρύθμισης εκείνο που θέλουμε είναι ένα Δημόσιο που να μπορεί να παρέχει φιλικότερα και διαφανέστερα, με πιο καθαρό τρόπο, υπηρεσίες προς τους πολίτες και σε αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο συζητήσεων που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα, θα προχωρήσουμε τα βήματα γρήγορα και αποφασιστικά και αυτό προφανώς είναι και σύμφωνα με την εκπλήρωση της εντολής που έχουμε λάβει από τον Ελληνικό λαό».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «για να είναι Πρώτα ο Πολίτης, πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, πράγμα που έδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει. Παρά τις κρίσεις συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς θα τις συνεχίσουμε παίρνοντας τη σκυτάλη από το πετυχημένο έργο των προκατόχων μας και επιταχύνοντας τη διαδικασία των τομών σε δύο επίπεδα: στο θεσμικό και στο αναπτυξιακό».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, σημείωσε ότι «ο τομέας Μακεδονίας - Θράκης έχει σαν στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης αναφορικά με τις μεταρρυθμιστικές κυβερνητικές προσπάθειες» ενώ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του συγκεκριμένου τομέα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τον Ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, την Πράσινη Ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύσκεψη με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών:

«Ευχαριστώ πολύ κ. Υπουργέ, Αναπληρωτή Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Γενικοί Γραμματείς. Από το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκινώ έναν κύκλο επισκέψεων σε Υπουργεία τα οποία απέκτησαν νέους πολιτικούς προϊσταμένους κατά την πρόσφατη αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος. Και όπως είπε και ο κ. Υπουργός, έρχομαι σε έναν χώρο ο οποίος μου είναι ιδιαίτερα οικείος και με πολύ μεγάλη χαρά συναντώ ξανά πρόσωπα με τα οποία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε άλλες εποχές, όταν δρομολογούσαμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από σήμερα τολμηρές μεταρρυθμίσεις, που νομίζω όμως ότι άφησαν ένα σημαντικό αποτύπωμα για το πως αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο και αποτελεί την καρδιά οποιασδήποτε μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Πρέπει να πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει να επιδείξει αυτούς τους 18 μήνες ένα σημαντικό, ένα αξιοζήλευτο έργο -και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου για τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είχε δρομολογήσει- μόνο που τώρα το διαδέχεται ένας ακόμη πιο φιλόδοξος προγραμματισμός. Τις ευχές μου, λοιπόν, στους νέους Υπουργούς, συνοδεύει η προτροπή μου για πολύ δουλειά και φυσικά η προσδοκία για χειροπιαστά αποτελέσματα.

Οι Υπουργοί παρουσίασαν συνοπτικά το πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που αποτυπώνονται και στο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων για το 2021, όπως αυτός έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και όπως συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.

Να τονίσω και εγώ την ξεχωριστή σημασία που αποδίδω στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος της Αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο αποτελούσε προεκλογική μας δέσμευση. Ήδη κάναμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Αποτελεί δέσμευσή μας, όμως, να αλλάξουμε το σύστημα της απλής αναλογικής για να ευθυγραμμίζεται με καλύτερο τρόπο η βούληση των δημοτών με τις πλειοψηφίες στα Δημοτικά Συμβούλια. Θα φέρουμε το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο είναι ώριμο προς έγκριση στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιανουαρίου και εκτιμώ ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε πολύ σύντομα μετά, πάντα σε συνεννόηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. Αμέσως μετά, καλώς εχόντων το Υπουργικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, θα εγκρίνουμε τις βασικές αρχές ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς. Μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό -ο Υπουργός το γνωρίζει και με την προηγούμενή του ιδιότητα ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας και τώρα το νομοσχέδιο αυτό θα είναι μια σημαντική τομή. Το έχουμε ήδη συζητήσει εκτενώς με φιλοζωικές οργανώσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Θα αποτελέσει, όμως, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και θα δημιουργήσει, θα δρομολογήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς, το οποίο θα πηγαίνει πέρα και πάνω από παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει σχετικά π.χ. με τον κακουργηματικό χαρακτήρα του βασανισμού των ζώων.

Από εκεί και πέρα, η παλέτα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών είναι πολύ μεγάλη, πολύ ευρεία. Μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός για τα σημαντικά αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δική μου παρότρυνση είναι τα έργα αυτά να τρέξουν γρήγορα και να δώσουμε έμφαση σε έργα τα οποία έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των Δημοτών. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά στα έργα της αγροτικής οδοποιίας, τα οποία είναι έργα τα οποία είναι εύκολα υλοποιήσιμα, πολύ σημαντικά όμως γιατί βοηθούν κιόλας συνολικά στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αλλά υπάρχει μια πολύ πλούσια θεματολογία στα έργα αυτά και προφανώς έρχονται και συνενώνονται αυτές οι πρωτοβουλίες με τις κεντρικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και σε συνθήκες πολύ δύσκολες κατά κανόνα ξεπέρασαν τους εαυτούς τους προκειμένου το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η τηλεργασία την οποία αναγκαστήκαμε για λόγους δημόσιας υγείας να επιβάλουμε στο Δημόσιο μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πως μπορούμε να την εντάξουμε με έναν πιο οργανωμένο τρόπο στην καθημερινότητα, την εργασιακή καθημερινότητα του Δημοσίου, όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία. Και βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, πάντα με την έννοια της επιβράβευσης και κυρίως της αναγνώρισης της προσφοράς εκείνων των εξαιρετικών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πολύ συχνά αισθάνονται ότι σε ένα εξισωτικό σύστημα αξιολόγησης η προσφορά τους δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καινούργιο νόμο που ψηφίσαμε για τη λειτουργία του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να δρομολογηθεί όλη η δευτερογενής νομοθεσία για να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και, βέβαια, παραμένει ανοιχτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως είπε ο Υπουργός, των ορίων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων. Κάτι το οποίο θα αποτελέσει από μόνο του μια εμβληματική μεταρρύθμιση η οποία όμως έχει ακόμα σημαντική δουλειά προκειμένου να ωριμάσει.

Και βέβαια ξεχωριστή σημασία αποδίδουμε πάντα στα θέματα που αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη και το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει και να διευκολύνει και τη δουλειά άλλων Υπουργείων με μια σειρά από εμβληματικές δράσεις που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, όπως π.χ. το Project Thess INTEC, η Helexpo, είναι πολλά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία τρέχουν στη Βόρεια Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων αφορούν ειδικά το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και προφανώς το Υπουργείο θα είναι αρωγός στη συνολική προσπάθεια τα έργα αυτά να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Και μια ξεχωριστή μνεία, επειδή ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός, στους συνοριακούς σταθμούς. Δεν τιμά την εικόνα της χώρας μας η κατάσταση των συνοριακών σταθμών και έχουμε τη δυνατότητα σχετικά σύντομα να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού. Και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ πολύ στενά, διότι έχει μια διάσταση η οποία είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική.

Σταματώ εδώ Υπουργέ μου, γιατί θα μπορούσα να συνεχίσω για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου θα τρέξει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και θα φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Όπως είπαμε, πρώτα ο πολίτης, αυτό είναι το σύνθημα το οποίο διαπνέει όλες τις κυβερνητικές πολιτικές και βέβαια κατεξοχήν γίνεται πράξη εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου χτυπάει η καρδιά της δημόσιας διοίκησης.

Σιδεροκέφαλοι, λοιπόν, και πάλι. Καλή δουλειά σε όλες και σε όλους».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης καθώς και η Υπηρεσιακή Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού.