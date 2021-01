Κόσμος

Αρχίζει και πάλι πτήσεις στην Ευρώπη το Boeing 737 MAX

Το Boeing 737 MAX ξεκινά πάλι τις πτήσεις 22 μήνες αφού καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από δύο δυστυχήματα.

Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και τον Καναδά, η Ευρώπη θα επιτρέψει «την επόμενη εβδομάδα» την επανάληψη των πτήσεων του αεροπλάνου Boeing 737 MAX, 22 μήνες αφού το αεροπλάνο αυτό καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από δύο δυστυχήματα, ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

«Σκεφτόμαστε να ανακοινώσουμε την οδηγία την ερχόμενη εβδομάδα. Το MAX θα μπορέσει κατά την άποψή μας να πετάξει και πάλι (στην Ευρώπη) από την επόμενη εβδομάδα», εξήγησε ο Πάτρικ Κάι, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αεροπορικής Ασφάλειας (EASA) σε συνέντευξη που έδωσε μέσω βίντεο στη γερμανική ένωση αεροναυτικού Τύπου Lufthahrt-Presse-Club (LPC).

«Φθάσαμε στο στάδιο που τα προαπαιτούμενά μας εκπληρώθηκαν», συνέχισε ο Κάι. «Είχαμε πλήρη διαφάνεια από την πλευρά της FAA (η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και της Boeing», πρόσθεσε.

Η FAA τον Νοέμβριο και στη συνέχεια οι αρχές της Βραζιλίας είχαν δώσει το πράσινο φως για να πετάξει και πάλι το αεροπλάνο.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, πως θα επιτρέψει από αύριο, Τετάρτη, τις πτήσεις του Boeing 737 MAX στην επικράτειά του.

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η απόφαση της Κίνας, όπου έχουν πωληθεί πολλά 737 MAX, και, σύμφωνα με την κινεζική ρυθμιστική αρχή αερομεταφορών (CAAC), δεν έχει οριστεί κανένα χρονοδιάγραμμα.

Το αεροπλάνο είχε καθηλωθεί στο έδαφος έπειτα από δύο δυστυχήματα που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 346 ανθρώπους, της Lion Air στην Ινδονησία τον Οκτώβριο 2018 (189 νεκροί) και της Ethiopian Airlines τον Μάρτιο 2019 στην Αιθιοπία (157 νεκροί).