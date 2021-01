Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μαύρη” μέρα για τις ΗΠΑ

Ξεπέρασαν τους 400.000 οι θάνατοι από την φονική πανδημία.

Ξεπέρασαν ένα ακόμη θλιβερό φράγμα στην πανδημία του νέου κορονοϊού οι ΗΠΑ με τουλάχιστον 400.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το όριο των 300.000 θανάτων ξεπεράστηκε πριν από περίπου ένα μήνα, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η χώρα καταμετρά συνολικά 400.022 θανάτους και τουλάχιστον 24,1 εκατομμύρια κρούσματα.

Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, σε απόλυτους αριθμούς οι ΗΠΑ είναι μακράν η πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο.