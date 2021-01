Life

Έλλη Κοκκίνου: Διαδικτυακή απάτη με το… όνομά της

Η δημοφιλής τραγουδίστρια προειδοποίησε τους θαυμαστές της για το τέχνασμα επιτήδειων.

Διαδικτυακή απάτη κατήγγειλε η Έλλη Κοκκίνου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στους θαυμαστές της για επιτήδειους που χρησιμοποιούν το όνομά της για να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών από τα υποψήφια θύματά τους.

Όπως έγραψε η δημοφιλής τραγουδίστρια σε ανάρτησή της:

«Εδώ και μέρες λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram και στο Facebook ότι ένας λογαριασμός με όνομα “ELLI KOKKINOU LIVE” κληρώνει 5.000€ μέσα από ένα παιχνίδι.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για απάτη! Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και μην κάνετε κάποια άλλη ενέργεια αν σας ζητηθεί.

Η επίσημη σελίδα μου στο Facebook αλλά και το Instagram Account μου έχουν σήμανση verify. Ευχαριστώ», αναφέρει η Έλλη Κοκκίνου.