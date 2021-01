Παράξενα

Σάλος με ιερέα: Της έλεγε ότι ήταν δημοτικός υπάλληλος, αλλά ήταν... παπάς και παντρεμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταγγελίες της γυναίκας για τον ιερέα έφτασαν ως τη Μητρόπολη.

(εικόνα αρχείου)

Γνωρίστηκαν μέσω γνωστής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Τής συστήθηκε ως διαζευγμένος δημοτικός υπάλληλος, κέρδισε την εμπιστοσύνη της, την καρδιά της αλλά και την συμπάθεια των ανήλικων παιδιών της.

Στο πρόσωπο του η καταγγέλλουσα θεώρησε ότι είχε βρει το ταίρι που αναζητούσε, έναν άνθρωπο να μοιραστεί τις αγωνίες της, να την κατανοεί και να την στηρίζει. Είχε βγει από ένα άσχημο διαζύγιο και μία νύχτα αναγκάστηκε να πάρει τα ανήλικα παιδιά της και να φύγει. Με την στήριξη των γονιών της εγκαταστάθηκε σε άλλη περιοχή της Κρήτης για μια νέα αρχή. Όμως δεν άργησε, όπως καταγγέλλει, να καταλάβει ότι είχε πέσει θύμα απάτης με σκοπό την απόσπαση χρηματικού ποσού.

Έπεσε από τα σύννεφα, όπως υποστηρίζει, όταν ανακάλυψε με την συνδρομή φίλων της ότι ο άνθρωπος που είχε βάλει στο σπίτι της και αποκαλούσε «παιδιά του» τα παιδιά της, την είχε κοροϊδέψει με αισχρό τρόπο. Κεραυνοβολήθηκε όταν διαπίστωσε ότι ούτε διαζευγμένος είναι ούτε δημοτικός υπάλληλος αλλά παντρεμένος και ιερέας!

Σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλονται, η γυναίκα υποστηρίζει ότι κάποια στιγμή τής ζήτησε χρήματα, ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη και θα της εξηγούσε με την πρώτη ευκαιρία τι ακριβώς συμβαίνει. Σαφή εξήγηση δεν έδωσε ποτέ, όπως αναφέρεται. Λίγους μήνες μετά, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ο σύντροφος της την αιφνιδίασε και με παρακλητικό ύφος ζήτησε κάποια επιπλέον χρήματα. Μετά από αυτό χάθηκε κάθε ίχνος του και η ίδια αναγκάστηκε να κάνει τον «ντετέκτιβ» για να βρει την άκρη του νήματος, όπως καταγγέλλει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η σχετική καταγγελία-αναφορά έχει σταλεί με δικαστικό κλητήρα στην αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή προκειμένου να κινήσει διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του ιερέα, ο οποίος θα πρέπει να κληθεί ώστε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τα όσα του αποδίδονται.

Πηγή: cretalive.gr